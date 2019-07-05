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В ОБСЕ приняли антироссийкую резолюцию по Крыму
Источник материала: Партизан
В ОБСЕ отклонили поправки России к резолюции по деоккупации Крыма.
Российская делегация пыталась убрать упоминание о невыполнении ею минских соглашений и осуждения оккупации Донбасса и Крыма из резолюции политического комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Об этом сообщает "Канал 24". "Предлагаемая Россией поправка имела бы исключить из текста резолюции в отношении восточной Украины и Крыма слова о деоккупации Крымского полуострова. Однако Комитет ПА ОБСЕ отклонил поправку российской делегации", - говорится в сообщении.
На заседании комитета ПА ОБСЕ сообщили, что резолюция призывает:
прекратить боевые действия на Донбассе,
провести полный отвод крупнокалиберного вооружения,
прекратить применение противопехотных мин,
обеспечить деоккупацию Крыма и Севастополя,
вывести Вооруженные силы России с украинской территории,
урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей.
Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. Руководитель российской делегации Петр Толстый утверждал, что такая формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".
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В ОБСЕ отклонили поправки России к резолюции по деоккупации Крыма.
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