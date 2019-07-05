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Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко поздравил экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, назвав его "истинным лидером нации".
"Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, Вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства. Благодаря выбранному Вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой", - говорится в
При этом Лукашенко пожелал Назарбаеву доброго здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.
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Александр Лукашенко поздравил экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, назвав его "истинным лидером нации".
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