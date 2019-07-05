Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

"Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, Вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства. Благодаря выбранному Вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой", - говорится в