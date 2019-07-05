ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Евроторг" разместил в России облигации на 5 млрд российских рублей

06.07.2019 17:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Евроторг» привлек на российском рынке капитала 5 млрд российских рублей. Специально созданное для этого ООО «Ритейл Бел Финанс» разместило на ММВБ 5 млн 10-летних облигаций номиналом в тысячу российских рублей.

Ставка по облигациям определена в 10,95% годовых. Доход по облигациям будет выплачивать ежеквартально. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Облигации допущены к торгам на ММВБ.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».

Это уже второе заимствование «Евроторга» за пределами Беларуси. В 2017 году компания через специальное юридическое лицо Bonitron привлекла через еврооблигации 350 млн долларов.

В июне она завершила программу выкупа облигаций, начатую в ноябре прошлого года. В результате компания теперь владеет собственными облигациями на 53,5 млн долларов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Евроторг» привлек на российском рынке капитала 5 млрд российских рублей. Специально созданное для этого ООО «Ритейл Бел Финанс» разместило на ММВБ 5 млн 10-летних...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цирк, песни и колбаса из зубра: тысячи гостей приехали в Александрию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика