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"Евроторг" разместил в России облигации на 5 млрд российских рублей
Источник материала: Партизан
«Евроторг» привлек на российском рынке капитала 5 млрд российских рублей. Специально созданное для этого ООО «Ритейл Бел Финанс» разместило на ММВБ 5 млн 10-летних облигаций номиналом в тысячу российских рублей.
Ставка по облигациям определена в 10,95% годовых. Доход по облигациям будет выплачивать ежеквартально. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Облигации допущены к торгам на ММВБ.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».
Это уже второе заимствование «Евроторга» за пределами Беларуси. В 2017 году компания через специальное юридическое лицо Bonitron привлекла через еврооблигации 350 млн долларов.
В июне она завершила программу выкупа облигаций, начатую в ноябре прошлого года. В результате компания теперь владеет собственными облигациями на 53,5 млн долларов.
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«Евроторг» привлек на российском рынке капитала 5 млрд российских рублей. Специально созданное для этого ООО «Ритейл Бел Финанс» разместило на ММВБ 5 млн 10-летних...
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