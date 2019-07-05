"Евроторг" разместил в России облигации на 5 млрд российских рублей

Ставка по облигациям определена в 10,95% годовых. Доход по облигациям будет выплачивать ежеквартально. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Облигации допущены к торгам на ММВБ.





Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».





Это уже второе заимствование «Евроторга» за пределами Беларуси. В 2017 году компания через специальное юридическое лицо Bonitron привлекла через еврооблигации 350 млн долларов.





В июне она завершила программу выкупа облигаций, начатую в ноябре прошлого года. В результате компания теперь владеет собственными облигациями на 53,5 млн долларов.



