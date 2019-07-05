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"Я этот Бук прятал": вывезенный в Украину командир ДНР сделал сенсационное заявление

06.07.2019 17:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-начальник ПВО «ДНР» Владимир Цемах сделал сенсационное признание о катастрофе МН17.

Похищенный СБУ экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады террористов «ДНР» Владимир Цемах поставил точку в причастности России к сбитии Боинга МН-17 в августе 2014 года

По словам задержанного боевика, он прятал ракетный комплекс Бук, которым сбили малайзийский лайнер.

«Я этого пацана вытаскивал, я этот «Бук» прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал и где я его забирал», – отметил Цемах, рассказывая о том, как вывозил комплекс с места преступления, унесшего жизни 298 мирных граждан.

Примечательно, что российские пропагандисты в оригинале видеозаписи запикали слово "Бук", однако из контекста фразы и по его губам можно прочитать, что именно он произнес.


Журналист Юрий Бутусов раскрыл роль показаний Цемаха для приговора России по авиакатастрофе.

«Цемах, несомненно, лично знал полевых командиров наемников, воевавших в районе Снежного. Он знал, кто именно организовывал атаки на украинские самолеты в приграничном районе. Поэтому он поможет доказать участие Гиркина и других российских военных в боевых действиях на границе. А каждое доказательство причастности РФ к организованному вторжению усиливает обвинения и требования по международным искам от стран, пострадавших в результате действий РФ», — заявил журналист-расследователь.
 
 
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Экс-начальник ПВО «ДНР» Владимир Цемах сделал сенсационное признание о катастрофе МН17.
 
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