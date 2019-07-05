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Беларуский музыкант в подкасте сделал камин-аут. И рассказал про отношения с замужней учительницей

06.07.2019 18:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На «Радио Свобода» опубликовали подкаст с певцом и журналистом Богданом Андрусишиным, которого знают под псевдонимом Данчик. В разговоре Богдан сделал камин-аут, а также рассказал историю о сексуальном опыте со своей школьной учительницей-француженкой. Наши коллеги из Citydog.by сделали выдержки из подкаста – мы публикуем самое главное. 

Кто такой Данчик? 

Сын внучатой племянницы создателей БНР Антона и Ивана Луцкевичей. Богдан родился и прожил большую часть жизни в Нью-Йорке. В СМИ пишут, что он начал заниматься музыкой после того, как в 16 лет попал на концерт уже культовых «Песняроў», гастролировавших по США – послушал метров и записал свой альбом. А потом у музыканта начались собственные гастроли, в 1989 году Данчик первые выступал в Беларуси и стал очень популярным в нашей стране.  Несмотря на любовь беларусов, второй раз Богдан приехал сюда с концертом только в 1996 году. Уже через год – в 1997-м – Данчик объявил о завершении музыкальной карьеры. Но его творчество до сих пор пользуется успехом в нашей стране – даже вошло в золотой фонд современной беларускоязычной музыки.


О чем рассказал музыкант 

По словам Данчика, его первый сексуальный опыт случился в 18 лет – его партнером стала замужняя 28-летняя школьная учительница. «Два года она меня насиловала: и морально, и физически. Муж ее об этом знал и говорил ей, что она сойдет с ума, потому что я не хотел быть с ней», – сказал музыкант. А затем объяснил, что по шкале Кинси, которая якобы определяет сексуальную ориентацию человека, у него может быть гетеросексуальный секс: «Но это для меня будет так противно. В этом случае приходится себя выкручивать, чтобы это сделать. <…> После этого у меня началась долгая череда женщин, которые в меня влюблялись, — она была намного длиннее, к сожалению, чем короткая череда мужчин. Вот такая судьба»,  – резюмировал Богдан. 

Когда журналист спросила, знала ли учительница, что он гей, Богдан ответил: «Нет. Я сказал ей 30 лет спустя. Я ее встретил на улице, мы пошли на кофе. Она радовалась: «Ага, это не я такая плохая! Просто ты не мог меня хотеть <…> Начинал я с гетеросексуальных отношений, но со стиснутыми зубами (смеется)».

 
 
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На «Радио Свобода» опубликовали подкаст с певцом и журналистом Богданом Андрусишиным, которого знают под псевдонимом Данчик. В разговоре Богдан сделал камин-аут,...
 
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