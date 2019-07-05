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В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС - СМИ

06.07.2019 18:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Активисты входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) хотят вновь установить памятник эсэсовцам, воевавшим в составе гитлеровской армии, сообщила в субботу местная газета Laane elu.

По данным газеты, в связи с этим представитель партии в волостном управлении Ляэнеранна (Laaneranna) Меэлис Малк (Meelis Malk) запросил у волостной управы данные о том, кому в настоящее время принадлежит стоявший в поселке Лихула (Lihula) памятник.

Как ответил ему волостной старейшина Микк Пиккметс (Mikk Pikkmets), в настоящее время принадлежность памятника волости нельзя ни доказать, ни опровергнуть. "Управе Ляэнеранна сейчас это ничем нельзя доказать", - ответил он.

За право считать монумент своим выступает объединяющий бывших эсэсовцев Союз борцов за свободу Эстонии, поскольку они собирали на него деньги и заказывали его изготовление. В то же время государство исходит из того, что на протяжении определенного времени монумент находился на государственной земле. Тем самым, исходя из вещного права, он принадлежит государству, ранее разъяснил СМИ прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Индрек Калда (Indrek Kalda).

Впервые памятник с изображением солдата в форме СС, автоматом в руках и с эмблемой 20-й эстонской дивизии СС, был установлен в 2002 году в городе Пярну (Parnu).

Однако после ряда протестов он был демонтирован.

Но в 2004 году по инициативе властей Лихула его вновь установили на местном кладбище. Автомат в руках изображенного на нем солдата был направлен на восток, откуда, по мнению организаторов, "исходит угроза Эстонии". На нем надпись "Эстонцам, воевавшим в 1940-1945 годах против большевизма и во имя восстановления независимости".

Однако под международным давлением правительство распорядилось удалить монумент, что вызывало акции протеста националистически настроенных кругов.

В настоящее время памятник стоит в Музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди (Lagedi) под Таллином.

 
 
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Активисты входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) хотят вновь установить памятник эсэсовцам, воевавшим в составе гитлеровской...
 
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