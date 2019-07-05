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На чемпионате Европы по акватлону белорус завоевал серебряную медаль

06.07.2019 19:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На чемпионате Европы по акватлону (разновидность триатлона, плавание и бег) в Румынии 5 июля белорус Никита Котенев завоевал серебряную медаль среди молодежи U23. Его результат также является 5-м в абсолютном зачете. Никите принадлежит лучшее время по бегу в его возрастной категории, сообщает Белорусская федерация триатлона.


Фото: Белорусская федерация триатлона

— Моя гонка начиналась в 13.00 по местному времени, погода стояла очень жаркая — более +30 градусов, температура вода была +27. На старт вышло около 45 человек (мужская элита, молодежь до 23 лет, юниоры). Стартовые номера давались совершенно рандомно, я выходил на стартовый понтон в самой середине. Ожидал, что после стартового сигнала начнется жесткая борьба и мне придется очень постараться, чтобы оттуда выбраться, — рассказал Никита. — Дан старт, первые метров 300 были самые ожесточенные, все пытаются тебя утопить (такое зачастую бывает на самых серьезных Кубках Европы и мира). Далее все складывалось спокойнее. Вышел на берег в 1 минуте 20 секундах от лидера. Рассчитывал на бег, мой сильный вид. С каждым кругом видел, что приближаюсь к лидеру. В конце совсем немного не хватило до 1-го места — финишировал 2-м (U23) и 5-м в абсолютном зачете. Я показал лучший бег среди U23 и второй среди всей элиты.

Анна Максимова, стартовавшая в категории элита, заняла 6-е место.

В Румынии (город Тыргу Муреш, Трансильвания) проходит чемпионат Европы по неолимпийским видам триатлона: кросс-триатлон, дуатлон, кросс-дуатлон, акватлон, аквабайк и триатлон на средней дистанции. Разыгрываются медали среди элиты, молодежи U23, юниоров, любителей и паратриатлетов. Белорусы приняли участие в соревнованиях по кросс-дуатлону и акватлону.

 
 
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На чемпионате Европы по акватлону (разновидность триатлона, плавание и бег) в Румынии 5 июля белорус Никита Котенев завоевал серебряную медаль среди молодежи U23.
 
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