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«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. История, которая вдохновляет. Минчанка решила развернуть свою жизнь на 360 градусов – она отложила все дела и взялась за восстановление заброшенной усадьбы рода Хрептовичей XVIII века в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как признается женщина, в какой-то момент она почувствовала непреодолимое желание сделать в своей жизни что-то важное. Корреспондент Галина Буро посмотрела на воплощение мечты.
Здесь были дорожки для лошадей вкруговую для разворота, здесь были клумбы, здесь была красота.
Сейчас о былом величии усадьбы крупнейшего магнатского рода ВКЛ Хрептовичей мало что напоминает. Полуразрушенные здания, утраченный правый флигель, а сам дворец в советское время разобрали на кирпичи, остался лишь фундамент. Но менеджер-культуролог Анна Булда смогла увидеть здесь нечто большее, чем просто руины – бесценное наследие своей страны.
Анна Булда, директор культурно-просветительского фонда:
Несколько лет Анна думала, как подступиться к возрождению усадьбы. Собственных сбережений на реконструкцию явно не хватит, инвесторов привлечь не удалось. Знакомые подсказали: создай общественную организацию с благотворительным фондом, и единомышленники сами подтянутся.
Именно фонд – это та форма, которая позволит аккумулировать средства благотворителей. И тогда всем вместе, всем миром это можно сделать.
И дело действительно сдвинулось с мертвой точки. В усадьбу начали приезжать десятки волонтеров. За прошлое лето расчистили территорию от мусора и сухих деревьев, а за счет финансирования от грантов удалось построить беседку, провести ботаническое исследование парка и установить причины его подтопления.
Для того, чтобы сделать документацию по реконструкции мелиоративного канала, необходимо предварительно расчистить этот канал от завалов. Вот этим мы и планируем заниматься с волонтерами.
Усадьба несколько веков была культурным центром, а граф Хрептович – фактически белорусский Столыпин. Он почти на сто лет раньше, чем на государственном уровне, отменил крепостное право и ввел школы для крестьян.
Галина Буро, СТВ:
И Анна Булда, подобно Адаму Мицкевичу, который писал в усадьбе свою знаменитую «Гражину», прониклась энергетикой места.
Анна Булда:
По подсчетам Анны, работы здесь не меньше чем на 30 лет. Прибыль усадьба начнет приносить в лучшем случае через полвека – то есть не при ее жизни. Да и по документам место Анне не принадлежит. На вопрос, зачем же ей все это надо, отвечает: такой порыв белорусской души.
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«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком
Новости Беларуси. История, которая вдохновляет. Минчанка решила развернуть свою жизнь на 360 градусов – она отложила все дела и взялась за восстановление...
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