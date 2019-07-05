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«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

06.07.2019 19:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. История, которая вдохновляет. Минчанка решила развернуть свою жизнь на 360 градусов – она отложила все дела и взялась за восстановление заброшенной усадьбы рода Хрептовичей XVIII века в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как признается женщина, в какой-то момент она почувствовала непреодолимое желание сделать в своей жизни что-то важное. Корреспондент Галина Буро посмотрела на воплощение мечты.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

Здесь были дорожки для лошадей вкруговую для разворота, здесь были клумбы, здесь была красота.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

Сейчас о былом величии усадьбы крупнейшего магнатского рода ВКЛ Хрептовичей мало что напоминает. Полуразрушенные здания, утраченный правый флигель, а сам дворец в советское время разобрали на кирпичи, остался лишь фундамент. Но менеджер-культуролог Анна Булда смогла увидеть здесь нечто большее, чем просто руины – бесценное наследие своей страны.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

Анна Булда, директор культурно-просветительского фонда:
Мне приснился сон, что я должна восстановить усадьбу с большим парком. Когда я наткнулась на эту усадьбу, у меня было такое чуточку разочарование: а дворца-то тут и нет, как же так? Но просмотрев беглым взглядом историю, я поняла, что оно именно то, что нужно.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

Несколько лет Анна думала, как подступиться к возрождению усадьбы. Собственных сбережений на реконструкцию явно не хватит, инвесторов привлечь не удалось. Знакомые подсказали: создай общественную организацию с благотворительным фондом, и единомышленники сами подтянутся.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

Именно фонд – это та форма, которая позволит аккумулировать средства благотворителей. И тогда всем вместе, всем миром это можно сделать.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

И дело действительно сдвинулось с мертвой точки. В усадьбу начали приезжать десятки волонтеров. За прошлое лето расчистили территорию от мусора и сухих деревьев, а за счет финансирования от грантов удалось построить беседку, провести ботаническое исследование парка и установить причины его подтопления.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

Для того, чтобы сделать документацию по реконструкции мелиоративного канала, необходимо предварительно расчистить этот канал от завалов. Вот этим мы и планируем заниматься с волонтерами.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

Усадьба несколько веков была культурным центром, а граф Хрептович – фактически белорусский Столыпин. Он почти на сто лет раньше, чем на государственном уровне, отменил крепостное право и ввел школы для крестьян.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

Галина Буро, СТВ:
Десятки мастерских и собственная лесопилка. В усадьбе занимались животноводством, впервые в Беларуси ввели севооборот. Имение славилось вкуснейшим хлебом, лучшими сортами сыра, пива и вина. А в соседних селах даже говорили: «Вот бы жить, как в Щорсах!». Кстати, именно для хозяйственных нужд и была построена вот эта так называемая Мурованка Хрептовичей.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

И Анна Булда, подобно Адаму Мицкевичу, который писал в усадьбе свою знаменитую «Гражину», прониклась энергетикой места.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

Анна Булда:
Я, наверное, тот чудак, который пытается в одиночку сдвинуть огромный камень. Постепенно к чудаку начинают присоединяться люди, и он потихонечку начинает качаться. Он начинает качаться, и в один прекрасный момент, когда он сдвигается с места и катится, его уже нельзя остановить.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

По подсчетам Анны, работы здесь не меньше чем на 30 лет. Прибыль усадьба начнет приносить в лучшем случае через полвека – то есть не при ее жизни. Да и по документам место Анне не принадлежит. На вопрос, зачем же ей все это надо, отвечает: такой порыв белорусской души.

«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком

Люди в материале: Анна Булда, Галина Буро
 
 
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Новости Беларуси. История, которая вдохновляет. Минчанка решила развернуть свою жизнь на 360 градусов – она отложила все дела и взялась за восстановление...
 
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