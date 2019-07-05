За него вступились блогеры. Кто такой приговоренный к 12 годам Андрей Доморацкий?

Андрея Доморацкого. Суд признал его виновным в злоупотреблении властью и получении взятки и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества . 5 июля в суде Центрального района Минска озвучили решение по делу бывшего заместителя главы Мингорисполкома





Свабода рассказывает, чем его дело отличалось от других коррупционных скандалов. рассказывает, чем его дело отличалось от других коррупционных скандалов.





Кто такой Андрей Доморацкий?





Андрей Доморацкий закончил сельхозакадемию в Горках. После какое-то время работал в Новогрудке и Барановичах, откуда попал в Минск , возглавил землеустроительную службу столицы.





В 2012 году занял должность заместителя главы Мингорисполкома Николая Ладутько, на которой курировал всю минскую торговлю. После оптимизации состава Мингорисполкома и ликвидации его должности возглавил Главное управление потребительского рынка.





Жителям Минска Андрей Доморацкий мог запомниться своими нестандартными решениями. В частности, это он объявил о необходимости появления блюд белорусской кухни в городских кафе и ресторанах. Происходило это перед проведением Чемпионата мира по хоккею, и рестораторам даже пообещали льготы, если они перейдут на белорусскую национальную еду.





В 2016 году Андрей Доморацкий выступил с официальным обращением, в котором разрешил снимать фото и видео в столичных магазинах и кафе. Он принял решение об установлении в школьных столовых видеокамер. Причиной стало уголовное дело его предшественника Сергея Барисевича, которого в апреле 2017 года осудили за махинации в сфере школьного питания.





Также Андрей Доморацкий был инициатором установления в центре Минска табличек с историческими названиями улиц. «Уверены, что реализация проекта получит одобрение жителей столицы и повысит туристическую привлекательность города Минска», - так комментировал чиновник свою инициативу.





Как и за что его арестовали?





Неофициально о задержании Андрея Доморацкого стало известно еще 7 мая. А за несколько месяцев до ареста он выступал свидетелем на процессе своего предшественника Сергея Барисевича.





Барисевича обвинили в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и соучастии в преступлении. На процессе он заявил, что действовал с ведома Доморацкого и даже делился с ним полученными преступным путем средствами.





Сам Андрей Доморацкий все обвинения категорически отрицал. На допросах в зале суда он признавался, что не хотел брать Барисевича на работу (так как тот не имел необходимого опыта), однако поддался на давление со стороны руководства.





По данным следствия, всего Сергей Барисевич получил взятки на сумму более 170 тысяч рублей, также владел тремя автомобилями, мотоциклорм, квартирой в Минске.





После ареста Барисевича, который в конце концов получил 14 лет тюрьмы, Доморацкий исполнял свои обязанности еще несколько месяцев.





О задержании Андрея Доморацкого 11 мая 2019 года официально сообщила представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.





«Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой причинение существенного вреда государственным интересам, - цитировала ее слова агентство БелТА. - Прокурором санкционировано применение в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование».





В чем обвинили бывшего заместителя Ладутько?





Суд по делу бывшего чиновника Мингорисполкома начался 17 апреля 2019 года. Доморацкому предъявили обвинения в получении взятки, превышении служебных полномочий и хищении путем превышения должностных полномочий.





В ходе рассмотрения дела выяснилось, что за кражей с помощью служебных полномочий скрывается получение премии размером около 2000 рублей. А за превышением служебных полномочий - приказы подчиненным заключать дополнительные соглашения с торговыми предприятиями, что привело к значительному завышению достигнутых показателей и причинило бюджету убытки на 3 миллиона рублей.





Эпизод с получением взятки касался периода 2015-2016 года. На процессе присутствовал лишь посредник, который рассказал, что заявление о передаче денег Доморацкому написал во время допросов в КГБ. Речь шла о 2500 долларов в качестве благодарности за согласование работы летнего кафе.





После задержания СК арестовал имущество Доморацкого - двухкомнатную квартиру в Малиновке, зарегистрированный на сестру автомобиль KIA, два мобильных телефона, 216 рублей наличными и 1501 рубль на банковской карточке. По материалам следствия, в результате своей преступной деятельности Андрей Доморацкий получил 3500 долларов.





Что говорил на процессе сам Андрей Доморацкий?





Бывший чиновник категорически отрицает свою вину. Показания в зале суда Доморацкий давал после допроса свидетелей (их было около 60 человек). Он назвал эпизод с получением взятки ложью и заявил, что посредник, который рассказал об этом в КГБ, в ходе очной ставки даже попросил у него прощения.





Отрицает бывший заместитель главы Мингорисполкома и другие обвинения. В зале суда он заявил, что даже самостоятельно вернул в бухгалтерию премию, когда узнал, что настоящие показатели развития не соответствуют ранее заявленным.





В письмах, присланных родным из СИЗО, Андрей Доморацкий также называет возможную причину своего ареста. По мнению экс-чиновника, кому-то может быть выгодно убрать его таким образом из Мингорисполкома за несговорчивость.









перед объявлением приговора сестра Доморацкого подняла плакаты с цитатами Лукашенко





«Будет страшной ошибкой наказать невинного человека»

Дело Андрея Доморацкого отличается от других коррупционных скандалов еще и тем, что вызвало необычную реакцию в социальных сетях. Городской активист и популярный блогер Антон Матолько, например, посвятил ему около десятка сообщений в своем фейсбуке. Причем выступил на стороне чиновника . Городской активист и популярный блогер Антон Матолько, например, посвятил ему около десятка сообщений в своем фейсбуке.





«Я говорил уже ранее, повторюсь и сейчас. Андрей Доморацкий - один из лучших людей в Мингорисполкоме, с которыми мне приходилось встречаться, - писал Матолько. - У нас могли быть разные политические взгляды или свое видение той или иной проблемы, но он всегда готов был к диалогу, признавал свои ошибки и поддерживал здравые идеи...





И пока мне не покажут 100% доказательства вины Андрея Доморацкого в суде - я будут топить за его невиновность в своих аккаунтах. Минск потерял очень крутого специалиста, который любил этот город и хотел сделать его лучше. Вопрос: кому это было выгодно и чего власть этим добилась?"









Публично выступил в поддержку Андрея Доморацкого и председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Владимир Карягин.





«13 лет лишения свободы грозит бывшему заместителю главы Мингорисполкома Андрею Доморацкого, - написал Карягин после выступления на процессе прокурора. - Я много лет по общественной линии объединений предпринимательства встречался с разными людьми, научился сравнивать. И с ним неоднократно обсуждал проблемы и вопросы...





Всегда принципиально, всегда свободно. И вдруг такое обвинение! В его порядочности не было и тени сомнения. Я никогда не защищал взяточников и коррупционеров, вот почему здесь не могу промолчать! Будет страшной ошибкой наказать невинного человека... Друзья, коллеги, откликнитесь!»