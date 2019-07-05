Минские власти выплатят компенсации семье погибшей и пострадавшим во время салюта 3 июля

Источник материала: Виртуальный Брест

Городские власти окажут материальную помощь пострадавшим от последствий ЧП во время салюта в Минске. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.





Фото: пресс-служба Следственного комитета

О компенсациях для пострадавших сообщил во время прямой линии мэр Минска Анатолий Сивак. Такое решение принято на заседании Мингорисполкома 5 июля.

Похороны погибшей — за счет городских властей, семье женщины выплатят тысячу базовых величин (25500 рублей, одна базовая равна 25,5 рубля ).

Пострадавшим, которые получили тяжелые травмы, выплатят по 100 базовых величин, травмы средней степени тяжести — по 50 базовых, легкой — по 20 базовых.

Каждый случай рассматривает специальная комиссия Мингорисполкома, сообщил Анатолий Сивак. Деньги возьмут из средств резервного фонда Мингорисполкома.

Окна, выбитые взрывной волной в домах, восстанавливали за счет города.

Вопрос о возмещении ущерба другим лицам будет решаться в соответствии с законодательством. Компенсацию выплатит виновный, которого установит следствие или страховая компания, если имущество было застраховано. Напомним, в парке Победы во время салюта были повреждены торговые павильоны и точка велопроката.

Что произошло во время салюта 3 июля?

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП . Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина: металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших . СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Позже глава СК Иван Носкевич уточнил, что основная версия — фейерверочные изделия были некачественными.

В Министерстве обороны рассказали , что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).

По делу о взрыве задержаны двое представителей компании-поставщика.