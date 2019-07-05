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Минские власти выплатят компенсации семье погибшей и пострадавшим во время салюта 3 июля

06.07.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Городские власти окажут материальную помощь пострадавшим от последствий ЧП во время салюта в Минске. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.

Минские власти выплатят компенсации семье погибшей и пострадавшим во время салюта 3 июля

Фото: пресс-служба Следственного комитета

О компенсациях для пострадавших сообщил во время прямой линии мэр Минска Анатолий Сивак. Такое решение принято на заседании Мингорисполкома 5 июля.

Похороны погибшей — за счет городских властей, семье женщины выплатят тысячу базовых величин (25500 рублей, одна базовая равна 25,5 рубля).

Пострадавшим, которые получили тяжелые травмы, выплатят по 100 базовых величин, травмы средней степени тяжести — по 50 базовых, легкой — по 20 базовых.

Каждый случай рассматривает специальная комиссия Мингорисполкома, сообщил Анатолий Сивак. Деньги возьмут из средств резервного фонда Мингорисполкома.

Окна, выбитые взрывной волной в домах, восстанавливали за счет города.

Вопрос о возмещении ущерба другим лицам будет решаться в соответствии с законодательством. Компенсацию выплатит виновный, которого установит следствие или страховая компания, если имущество было застраховано. Напомним, в парке Победы во время салюта были повреждены торговые павильоны и точка велопроката.

Что произошло во время салюта 3 июля?

Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой» произошло ЧП. Очевидцы сообщали о двух хлопках, которые произошли недалеко от земли, и необычно ярком взрыве. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах на улице Даумана и Червякова. Позже стало известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибла 64-летняя женщина: металлический осколок попал ей в шею и повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили о 10 пострадавших. СК рассматривает четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок. Позже глава СК Иван Носкевич уточнил, что основная версия — фейерверочные изделия были некачественными.

В Министерстве обороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм).

По делу о взрыве задержаны двое представителей компании-поставщика.

 
Теги: Минск
 
 
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  Городские власти окажут материальную помощь пострадавшим от последствий ЧП во время салюта в Минске. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Мингорисполкома. ...
 
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