|
Минские власти выплатят компенсации семье погибшей и пострадавшим во время салюта 3 июля
06.07.2019 21:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Городские власти окажут материальную помощь пострадавшим от последствий ЧП во время салюта в Минске. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.
Фото: пресс-служба Следственного комитета
О компенсациях для пострадавших сообщил во время прямой линии мэр Минска Анатолий Сивак. Такое решение принято на заседании Мингорисполкома 5 июля.
Похороны погибшей — за счет городских властей, семье женщины выплатят тысячу базовых величин (25500 рублей, одна базовая
Пострадавшим, которые получили тяжелые травмы, выплатят по 100 базовых величин, травмы средней степени тяжести — по 50 базовых, легкой — по 20 базовых.
Каждый случай рассматривает специальная комиссия Мингорисполкома, сообщил Анатолий Сивак. Деньги возьмут из средств резервного фонда Мингорисполкома.
Окна, выбитые взрывной волной в домах, восстанавливали за счет города.
Вопрос о возмещении ущерба другим лицам будет решаться в соответствии с законодательством. Компенсацию выплатит виновный, которого установит следствие или страховая компания, если имущество было застраховано. Напомним, в парке Победы во время салюта были повреждены торговые павильоны и точка велопроката.
Что произошло во время салюта 3 июля?
Напомним, 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочи неподалеку от стелы «Минск — город-герой»
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). В ведомстве сообщили
В Министерстве обороны
По делу о взрыве
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городские власти окажут материальную помощь пострадавшим от последствий ЧП во время салюта в Минске. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Мингорисполкома. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)