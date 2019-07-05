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Президент Армении: «Два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские. Очень высокого качества, прекрасные»
Источник материала: СТВ
Какие белорусские продукты понравились президенту Армении? Об этом Армен Саркисян рассказал в интервью программе
Армен Саркисян, президент Республики Армения:
Юлия Бешанова, СТВ:
Армен Саркисян:
Также в интервью программе «Неделя» Армен Саркисян рассказал:
Как именно стоит развивать сотрудничество в области пищевой промышленности?
Почему важно углублять отношения в сфере технологического образования, и в каких ещё областях видит потенциал Армен Саркисян?
Зачем специалисты ПВТ и белорусские учёные поедут в Ереван?
Что понравилось Армену Саркисяну на II Европейских играх?
Смотрите в воскресенье, 7 июля в 19.30 на СТВ.
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Президент Армении: «Два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские. Очень высокого качества, прекрасные»
Какие белорусские продукты понравились президенту Армении? Об этом Армен Саркисян рассказал в интервью программе «Неделя». Армен Саркисян, президент...
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