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Президент Армении: «Два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские. Очень высокого качества, прекрасные»

06.07.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какие белорусские продукты понравились президенту Армении? Об этом Армен Саркисян рассказал в интервью программе «Неделя».

Президент Армении: «Два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские. Очень высокого качества, прекрасные»

Армен Саркисян, президент Республики Армения:
У Армении есть продукты, которые она может сама развивать дальше. Например, коньяк, фрукты, особые фрукты – как абрикос.

Юлия Бешанова, СТВ:
Фрукты Вы наши не оценили?

Армен Саркисян:
Здесь я попробовал, допустим, абрикосы. Абрикосы здесь и в Армении разные. Они привозные здесь, их снимают, когда они ещё более-менее зелёные, чтобы они дошли до Беларуси, до Европы или до Москвы. А реальные абрикосы имеют другие качества на месте. И задача в том, чтобы их транспортировку делать более эффективной, чтобы не терялось качество. Но это в Армении. А в Беларуси прекрасные молочные продукты. Вот эти два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские, начиная от кефира, сметаны, творога и всех остальных. Очень высокого качества, прекрасные продукты. В Беларуси очень высококачественное мясо говядины, у него потенциал очень большой. Так что мне кажется, что мы можем сотрудничать , Беларусь и Армения. Армения может помочь Беларуси не только в импорте, то есть, покупая продукты для внутреннего рынка, который является 3,5-миллионным, но она может через Армению идти дальше. То есть мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот.

Читайте также: почему президент Армении считает коньяк хай-теком?

Также в интервью программе «Неделя» Армен Саркисян рассказал:

Как именно стоит развивать сотрудничество в области пищевой промышленности?

Почему важно углублять отношения в сфере технологического образования, и в каких ещё областях видит потенциал Армен Саркисян?

Зачем специалисты ПВТ и белорусские учёные поедут в Ереван?

Что понравилось Армену Саркисяну на II Европейских играх?

Смотрите в воскресенье, 7 июля в 19.30 на СТВ.
 

Люди в материале: Армен Саркисян, Юлия Бешанова
 
 
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Какие белорусские продукты понравились президенту Армении? Об этом Армен Саркисян рассказал в интервью программе «Неделя». Армен Саркисян, президент...
 
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