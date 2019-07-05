|
«Что такое коньяк? Это хай-тек». Президент Армении рассказал, каким видит сельское хозяйство
Источник материала: СТВ
Как увеличить товарооборот Беларуси и Армении? Своё мнение Армен Саркисян высказал в интервью программе
Армен Саркисян, президент Республики Армения:
Также в интервью программе «Неделя» Армен Саркисян рассказал:
Как именно стоит развивать сотрудничество в области пищевой промышленности?
Почему важно углублять отношения в сфере технологического образования, и в каких ещё областях видит потенциал Армен Саркисян?
Зачем специалисты ПВТ и белорусские учёные поедут в Ереван?
Что понравилось Армену Саркисяну на II Европейских играх?
Смотрите в воскресенье, 7 июля в 19.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как увеличить товарооборот Беларуси и Армении? Своё мнение Армен Саркисян высказал в интервью программе «Неделя». В числе потенциальных направлений он назвал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)