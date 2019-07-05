Самый дорогой металл в мире обнаружили в машине турецкие полицейские

Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции полиция задержана машину с веществом для производства ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе обыска у нарушителей был изъят радиоактивный элемент Калифорний, хранение и транспортировка которого требуют спецразрешения.





Кроме того, Калифорний – это один из самых ценных и дорогих металлов в мире. Приблизительная стоимость обнаруженных 20 грамм вещества – 72 миллиона долларов. Калифорний правоохранители отправили в Совет по ядерной энергии, а пятерых арестованных – за решетку.