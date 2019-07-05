В Литве проходят торжественные мероприятия по случаю Дня государственности

Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Литва отмечает День государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Праздник приурочен ко дню коронации великого князя Миндовга в 1253 году. На площади у президентского дворца прошла торжественная церемония поднятия государственного флага, в вильнюсском кафедральном соборе – торжественная месса, а вечером состоится официальный прием в честь праздника.





По всей стране проходит множество культурных и просветительских мероприятий, напоминающих об истоках Литовского государства и его истории.