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В Литве проходят торжественные мероприятия по случаю Дня государственности
Источник материала: СТВ
Новости Литвы. Литва отмечает День государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник приурочен ко дню коронации великого князя Миндовга в 1253 году. На площади у президентского дворца прошла торжественная церемония поднятия государственного флага, в вильнюсском кафедральном соборе – торжественная месса, а вечером состоится официальный прием в честь праздника.
По всей стране проходит множество культурных и просветительских мероприятий, напоминающих об истоках Литовского государства и его истории.
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Новости Литвы. Литва отмечает День государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник приурочен ко дню коронации великого князя Миндовга...
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