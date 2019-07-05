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Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 июля на кортах столичного Центра олимпийского резерва завершился открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир проходил в трех разрядах – одиночном, парном и смешанном. Играли спортсмены на грунте. Несмотря на локальность соревнований, случились и свои мини-сенсации.
Так, в финальном поединке женского индивидуального зачета на корте сошлись Ирина Шиманович и подающая надежды Шалимар Тальби. В итоге первой стала 18-летняя Шалимар.
Очень насыщенным и, самое главное, медальным выдался чемпионат для Ирины Шиманович. Спортсменка играла во всех разрядах, и во всех видах у нее есть награда. Золото в паре с Илоной Кремень, серебро в миксте с Артуром Дубинским и второе место в индивидуальном зачете. Спортсменка отметила, что погода в дни проведения турнира также создавала дополнительные препятствия.
Ирина Шиманович, победительница чемпионата Беларуси по теннису в женском парном разряде 2019:
Вчера очень долго ожидали финал микста. Это тоже сказалось на сегодняшней игре, поэтому, к сожалению, в финале одиночки не смогла ничего показать из-за усталости. Погодные условия когда не самые комфортные, сказываются тяжело и морально, и по состоянию, потому что ты все время готовишься выйти на корт, но почему-то не удается. Поэтому тяжело.
Что же касается остальных результатов чемпионата, то в мужском одиночном разряде победу праздновал Андрей Василевский. Кроме того, этот спортсмен в паре с Артуром Дубинским стал чемпионом в мужской паре.
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Новости Беларуси. 6 июля на кортах столичного Центра олимпийского резерва завершился открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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