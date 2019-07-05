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Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»

06.07.2019 20:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 июля на кортах столичного Центра олимпийского резерва завершился открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»

Турнир проходил в трех разрядах – одиночном, парном и смешанном. Играли спортсмены на грунте. Несмотря на локальность соревнований, случились и свои мини-сенсации.

Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»

Так, в финальном поединке женского индивидуального зачета на корте сошлись Ирина Шиманович и подающая надежды Шалимар Тальби. В итоге первой стала 18-летняя Шалимар.

Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»

Шалимар Тальби, победительница чемпионата Беларуси по теннису в одиночном разряде 2019:
Рада очень, очень приятно. Наконец-то! Вот именно выиграла, потому что до этого два или три раза второе место занимала. А так хотелось именно выиграть. Пока это самая крупная победа. Надеюсь, что пока.

Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»

Очень насыщенным и, самое главное, медальным выдался чемпионат для Ирины Шиманович. Спортсменка играла во всех разрядах, и во всех видах у нее есть награда. Золото в паре с Илоной Кремень, серебро в миксте с Артуром Дубинским и второе место в индивидуальном зачете. Спортсменка отметила, что погода в дни проведения турнира также создавала дополнительные препятствия.

Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»

Ирина Шиманович, победительница чемпионата Беларуси по теннису в женском парном разряде 2019:
Очень уставшая, потому что играла во всех трех категориях. Конечно, очень тяжело, большая ответственность и большая нагрузка, когда выступаешь в трех разрядах.

Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»

Вчера очень долго ожидали финал микста. Это тоже сказалось на сегодняшней игре, поэтому, к сожалению, в финале одиночки не смогла ничего показать из-за усталости. Погодные условия когда не самые комфортные, сказываются тяжело и морально, и по состоянию, потому что ты все время готовишься выйти на корт, но почему-то не удается. Поэтому тяжело.

Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»

Что же касается остальных результатов чемпионата, то в мужском одиночном разряде победу праздновал Андрей Василевский. Кроме того, этот спортсмен в паре с Артуром Дубинским стал чемпионом в мужской паре.

«Очень довольны игрой и результатом»: стали известны чемпионы Беларуси по теннису в паре

Люди в материале: Шалимар Тальби, Ирина Шиманович
 
 
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Новости Беларуси. 6 июля на кортах столичного Центра олимпийского резерва завершился открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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