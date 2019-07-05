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Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области

06.07.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Бабочка-вредитель из США прижилась в Беларуси. Она облюбовала Гомельскую область, рассказали в программе «Плюс-минус»

Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области

Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области

Специалисты предупреждают: насекомое – опасно. Колонии этих гусениц способны уничтожить плантации деревьев.

Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области

Прописку этот вредитель, по словам специалистов, получил у нас из-за продолжительной жары и засухи.

Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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Бабочка-вредитель из США прижилась в Беларуси. Она облюбовала Гомельскую область, рассказали в программе «Плюс-минус».  Специалисты предупреждают: насекомое...
 
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