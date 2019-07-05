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Американская бабочка-вредитель обнаружена в Гомельской области
Источник материала: СТВ
Бабочка-вредитель из США прижилась в Беларуси. Она облюбовала Гомельскую область, рассказали в программе
Прописку этот вредитель, по словам специалистов, получил у нас из-за продолжительной жары и засухи.
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Бабочка-вредитель из США прижилась в Беларуси. Она облюбовала Гомельскую область, рассказали в программе «Плюс-минус». Специалисты предупреждают: насекомое...
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