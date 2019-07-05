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Как правильно загорать в солярии? Почему нельзя после обеда и тяжёлого рабочего дня
Источник материала: СТВ
Красивый и ровный загар – мечта любой девушки. Как правильно получить его в солярии, рассказали в программе
Светлана Фирсова, косметолог-эстетист:
Елена Соколова, заместитель директора студии красоты:
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Красивый и ровный загар – мечта любой девушки. Как правильно получить его в солярии, рассказали в программе «Плюс-минус». Светлана Фирсова,...
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