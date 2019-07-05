Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Источник материала: СТВ

Когда столбик термометра ползёт вверх, возникает желание спрятаться от палящих лучей и неспешно потягивать из запотевшего бокала коктейль.

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Расчехляйте блендер и запасайтесь льдом! Три рецепта освежающих напитков привели в программе «Плюс-минус» .





Григорий Луценко, бармен:

Первый напиток – ягодный смузи. Для этого нам потребуются свежие или свежезамороженные ягоды малины и клюквы. Всё это помещаем в блендер. Добавляем лимонный сок по вкусу, лёд.





Можно также использовать уже готовое пюре малины.





Всё смешиваем в блендере и взбиваем. Украсим наш коктейль ягодами.





Второй напиток – лимонад ананас-маракуйя. Для этого нам понадобятся: лимон или лайм, пюре маракуйи или свежая, если есть, пюре ананаса. Заполняем бокал льдом, добавляем сок лимона, пюре ананаса и пюре маракуйи.





Заливаем газировкой доверху и перемешиваем.





Украшаем долькой ананаса.





Третий напиток – безалкогольный вариант коктейля Purple Sunset. Для этого нам понадобятся безалкогольный аналог ликёра и сироп на основе апельсиновой цедры. Эти два ингредиента придают напитку горечь. И сок лимона.





Заполняем бокал льдом. Заливаем газировку, не до самого верха.





И добавляем заранее приготовленный отвар синего вьетнамского чая. Украшаем цедрой лимона.



