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Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

06.07.2019 20:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Когда столбик термометра ползёт вверх, возникает желание спрятаться от палящих лучей и неспешно потягивать из запотевшего бокала коктейль.

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Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Григорий Луценко, бармен:
Первый напиток – ягодный смузи. Для этого нам потребуются свежие или свежезамороженные ягоды малины и клюквы. Всё это помещаем в блендер. Добавляем лимонный сок по вкусу, лёд.

Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Можно также использовать уже готовое пюре малины.

Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Всё смешиваем в блендере и взбиваем. Украсим наш коктейль ягодами.

Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Второй напиток – лимонад ананас-маракуйя. Для этого нам понадобятся: лимон или лайм, пюре маракуйи или свежая, если есть, пюре ананаса. Заполняем бокал льдом, добавляем сок лимона, пюре ананаса и пюре маракуйи.

Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Заливаем газировкой доверху и перемешиваем.

Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Украшаем долькой ананаса.

Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Третий напиток – безалкогольный вариант коктейля Purple Sunset. Для этого нам понадобятся безалкогольный аналог ликёра и сироп на основе апельсиновой цедры. Эти два ингредиента придают напитку горечь. И сок лимона.

Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Заполняем бокал льдом. Заливаем газировку, не до самого верха.

Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

И добавляем заранее приготовленный отвар синего вьетнамского чая. Украшаем цедрой лимона.

Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль

Люди в материале: Григорий Луценко
 
 
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Когда столбик термометра ползёт вверх, возникает желание спрятаться от палящих лучей и неспешно потягивать из запотевшего бокала коктейль. Много дождей и +20...
 
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