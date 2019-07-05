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Три рецепта освежающих напитков от бармена: смузи, лимонад и необычный коктейль
Источник материала: СТВ
Когда столбик термометра ползёт вверх, возникает желание спрятаться от палящих лучей и неспешно потягивать из запотевшего бокала коктейль.
Расчехляйте блендер и запасайтесь льдом! Три рецепта освежающих напитков привели в программе
Григорий Луценко, бармен:
Можно также использовать уже готовое пюре малины.
Всё смешиваем в блендере и взбиваем. Украсим наш коктейль ягодами.
Второй напиток – лимонад ананас-маракуйя. Для этого нам понадобятся: лимон или лайм, пюре маракуйи или свежая, если есть, пюре ананаса. Заполняем бокал льдом, добавляем сок лимона, пюре ананаса и пюре маракуйи.
Заливаем газировкой доверху и перемешиваем.
Украшаем долькой ананаса.
Третий напиток – безалкогольный вариант коктейля Purple Sunset. Для этого нам понадобятся безалкогольный аналог ликёра и сироп на основе апельсиновой цедры. Эти два ингредиента придают напитку горечь. И сок лимона.
Заполняем бокал льдом. Заливаем газировку, не до самого верха.
И добавляем заранее приготовленный отвар синего вьетнамского чая. Украшаем цедрой лимона.
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Когда столбик термометра ползёт вверх, возникает желание спрятаться от палящих лучей и неспешно потягивать из запотевшего бокала коктейль. Много дождей и +20...
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