ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых

06.07.2019 20:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Воронка в несколько сотен метров: торнадо пронёсся по северо-востоку Китая. Скорость ветра в эпицентре достигала 23 м/с, рассказали в программе «Плюс-минус».

Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых

Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых

6 человек погибли и почти две сотни ранены.

Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Гигантский смерч за 15 минут устроил в городе Кайюань настоящий апокалипсис: выбил окна в домах, сорвал крыши и оборвал линии электропередачи.

Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых

Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воронка в несколько сотен метров: торнадо пронёсся по северо-востоку Китая. Скорость ветра в эпицентре достигала 23 м/с, рассказали в программе «Плюс-минус». 6...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Италии проснулся вулкан: люди, спасаясь от лавы, бросались в море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика