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Воронка в несколько сотен метров: торнадо в Китае убил шестерых
Источник материала: СТВ
Воронка в несколько сотен метров: торнадо пронёсся по северо-востоку Китая. Скорость ветра в эпицентре достигала 23 м/с, рассказали в программе
6 человек погибли и почти две сотни ранены.
Гигантский смерч за 15 минут устроил в городе Кайюань настоящий апокалипсис: выбил окна в домах, сорвал крыши и оборвал линии электропередачи.
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Воронка в несколько сотен метров: торнадо пронёсся по северо-востоку Китая. Скорость ветра в эпицентре достигала 23 м/с, рассказали в программе «Плюс-минус». 6...
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