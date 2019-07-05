В Италии проснулся вулкан: люди, спасаясь от лавы, бросались в море

Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии проснулся вулкан Стромболи. Один человек погиб: туриста, поднимавшегося в гору, убило отлетевшим камнем, рассказали в программе «Плюс-минус» .





Кроме того, вулкан вызвал на острове пожары.

По склону стекали два потока лавы. Люди в панике бросались в море.





Из-за жуткого дыма, половина острова и вовсе скрылась. Спасатели эвакуируют местных жителей.