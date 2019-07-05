|
В Италии проснулся вулкан: люди, спасаясь от лавы, бросались в море
Источник материала: СТВ
Новости Италии. В Италии проснулся вулкан Стромболи. Один человек погиб: туриста, поднимавшегося в гору, убило отлетевшим камнем, рассказали в программе
Кроме того, вулкан вызвал на острове пожары.
Из-за жуткого дыма, половина острова и вовсе скрылась. Спасатели эвакуируют местных жителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. В Италии проснулся вулкан Стромболи. Один человек погиб: туриста, поднимавшегося в гору, убило отлетевшим камнем, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)