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Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кратковременные дожди с грозами и прохладная температура отступать не намерены. В начале недели погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы. Подключатся и прохладные неустойчивые воздушные массы с северо-запада Европы, рассказали в программе
Юлия Лучинович, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Ночью преобладающая температура воздуха составит +7+13, в дневные часы столбики термометра по стране, в основном, покажут +15 +20, по югу ожидается на пару градусов теплее.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 7 по 12 июля" alt="Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/07/1562438167233134.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 7 по 12 июля
Витебске с 7 по 12 июля" alt="Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/07/1562438167249120.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 7 по 12 июля
Фото. Погода в Гомеле с 7 по 12 июля
Фото. Погода в Гродно с 7 по 12 июля
Фото. Погода в Минске с 7 по 12 июля
Фото. Погода в Могилёве с 7 по 12 июля
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Новости Беларуси. Кратковременные дожди с грозами и прохладная температура отступать не намерены. В начале недели погоду в Беларуси будут определять фронтальные...
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