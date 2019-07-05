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«Гордимся каждым ластиком, каждым блокнотом»: в Минске открылся новый магазин «Офистон маркет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Если на ЦТ понадобиться может только черная ручка, то любые канцелярские товары теперь можно найти по одному адресу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего 10 тысяч наименований и эксклюзивные для Беларуси бренды представлены в новом магазине «Офистон маркет». Здесь можно не только собрать ребенка к школе «под ключ» и приобрести все необходимое для офиса. Акцент сделан на товарах для творчества самых разных направлений – от классического маслом по холсту до жидкого акрила, картин по номерам и каллиграфии.
25-летний опыт компании позволил привести на белорусский рынок легендарные мировые марки. Среди новинок – британские скетч-буки в широчайшем ассортименте и японские маркеры с палитрой в 350 цветов.
Елена Ахвледиани, соучредитель ООО «Смартон»:
Магазин сам очень классный. Куча товаров, которых нет в других магазинах. Мне очень понравилось, буду сюда еще приходить.
В этом креативном пространстве впервые в Беларуси можно найти и полюбившиеся парижанам оригинальные сувениры бренда Pylones.
Новое место притяжения творческих людей накануне дня рождения Марка Шагала украсили граффити знаменитого живописца. Такие мастер-классы здесь будут проходить регулярно.
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Новости Беларуси. Если на ЦТ понадобиться может только черная ручка, то любые канцелярские товары теперь можно найти по одному адресу, сообщили в программе Новости...
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