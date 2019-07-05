ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Гордимся каждым ластиком, каждым блокнотом»: в Минске открылся новый магазин «Офистон маркет»

06.07.2019 19:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Если на ЦТ понадобиться может только черная ручка, то любые канцелярские товары теперь можно найти по одному адресу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гордимся каждым ластиком, каждым блокнотом»: в Минске открылся новый магазин «Офистон маркет»

Всего 10 тысяч наименований и эксклюзивные для Беларуси бренды представлены в новом магазине «Офистон маркет». Здесь можно не только собрать ребенка к школе «под ключ» и приобрести все необходимое для офиса. Акцент сделан на товарах для творчества самых разных направлений – от классического маслом по холсту до жидкого акрила, картин по номерам и каллиграфии.

«Гордимся каждым ластиком, каждым блокнотом»: в Минске открылся новый магазин «Офистон маркет»

25-летний опыт компании позволил привести на белорусский рынок легендарные мировые марки. Среди новинок – британские скетч-буки в широчайшем ассортименте и японские маркеры с палитрой в 350 цветов.

«Гордимся каждым ластиком, каждым блокнотом»: в Минске открылся новый магазин «Офистон маркет»

Елена Ахвледиани, соучредитель ООО «Смартон»:
Мы 25 лет собираем детей в школу, студентов – в институты. Гордимся за эти 25 лет каждой ручкой, каждым ластиком и каждым блокнотом. В последние годы стали заниматься художественным направлением. Потому что в мире существует тренд – и профессиональный, и полупрофессиональный, и как хобби растет это увлечение. Захотели создать площадку, на которой будут собраны все самые лучшие продукты для реализации любых смелых затей.

«Гордимся каждым ластиком, каждым блокнотом»: в Минске открылся новый магазин «Офистон маркет»

Магазин сам очень классный. Куча товаров, которых нет в других магазинах. Мне очень понравилось, буду сюда еще приходить.

«Гордимся каждым ластиком, каждым блокнотом»: в Минске открылся новый магазин «Офистон маркет»

В этом креативном пространстве впервые в Беларуси можно найти и полюбившиеся парижанам оригинальные сувениры бренда Pylones.

«Гордимся каждым ластиком, каждым блокнотом»: в Минске открылся новый магазин «Офистон маркет»

Новое место притяжения творческих людей накануне дня рождения Марка Шагала украсили граффити знаменитого живописца. Такие мастер-классы здесь будут проходить регулярно.

*На правах рекламы

«Гордимся каждым ластиком, каждым блокнотом»: в Минске открылся новый магазин «Офистон маркет»

Люди в материале: Елена Ахвледиани
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Если на ЦТ понадобиться может только черная ручка, то любые канцелярские товары теперь можно найти по одному адресу, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для тех, кто заболел, уехал, застрял в лифте. Как прошло ЦТ в первый резервный день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • куплю свитер мужской недорого в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика