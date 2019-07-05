Весь в папу: принц Арчи оказался рыжим

Это стало понятно по опубликованной в честь его крестин фотографии. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.











На данном фото присутствуют принц Уэльский Чарльз, герцогиня Корнуолла Камилла и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.

Также на фото присутствуют мать Меган Дория Рагланд, старшая и средняя сестры принцессы Дианы леди Сара МакКрокодейл и леди Джейн Феллоуз.

Кто из присутствующих стали крестными родителями Арчи, не сообщается.









До этого Арчи появлялся на снимках или в шапочке или фотографии были в монохромной обработке.