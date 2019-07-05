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Весь в папу: принц Арчи оказался рыжим
Источник материала: Партизан
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи оказался рыжим.
Это стало понятно по опубликованной в честь его крестин фотографии. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.
На данном фото присутствуют принц Уэльский Чарльз, герцогиня Корнуолла Камилла и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт.
Также на фото присутствуют мать Меган Дория Рагланд, старшая и средняя сестры принцессы Дианы леди Сара МакКрокодейл и леди Джейн Феллоуз.
Кто из присутствующих стали крестными родителями Арчи, не сообщается.
До этого Арчи появлялся на снимках или в шапочке или фотографии были в монохромной обработке.
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Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи оказался рыжим.
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