|
«Игра была очень тяжёлая, но мы ожидали этого»: защитник «Немана» после матча с РЦОР-БГУ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Субботнюю программу 14-го тура Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига» открыл матч двух команд из нижней части таблицы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Столичный РЦОР-БГУ принимал гродненский «Неман». Уже в первом тайме гости сделали счет разгромным. На 10-й минуте ворота хозяев распечатал Глеб Рассадкин. Буквально через пять минут его поддержал Максим Яблонский. На исходе получаса игры «студенты» получили третий мяч и снова от Рассадкина. Четвертую пробоину сопернику в дополнительное время к первому тайму оформил Алексей Легчилин.
4:0 в пользу «Немана» после первых 45 минут встречи, но РЦОР не сдался и во втором тайме два мяча смог отыграть. Дубль на свой счет записал Сверепо. «Неман» победил 4:2.
Гиорги Кантария, защитник ФК «Неман»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Субботнюю программу 14-го тура Беларуси по футболу «Беларусбанк – высшая лига» открыл матч двух команд из нижней части таблицы, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)