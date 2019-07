Впервые за 14 лет. Месси получил красную карточку за потасовку в матче сборной Аргентины

Источник материала: Tut.by

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые с 2005 года получил красную карточку в составе национальной команды.

Месси был удален за столкновение с защитником сборной Чили Гари Медель в матче за третье место Кубка Америки.

На 37-й минуте Медель и Месси обменялись толчками грудью и плечами, причем чилиец была куда агрессивнее. Казалось, парагвайский судья Марио Диас де Вивар может изменить решение после просмотра повтора, но даже видео не повлияло на его намерение показать футболистам по красной карточке.