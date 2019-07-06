ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впервые за 14 лет. Месси получил красную карточку за потасовку в матче сборной Аргентины

06.07.2019 23:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые с 2005 года получил красную карточку в составе национальной команды.


Reuters

Месси был удален за столкновение с защитником сборной Чили Гари Медель в матче за третье место Кубка Америки.

На 37-й минуте Медель и Месси обменялись толчками грудью и плечами, причем чилиец была куда агрессивнее. Казалось, парагвайский судья Марио Диас де Вивар может изменить решение после просмотра повтора, но даже видео не повлияло на его намерение показать футболистам по красной карточке.

Во время удаления Лионеля Месси Аргентина вела со счетом 2:0 после голов Агуэро и Дибалы. На 58-й минуте судья назначил пенальти в ворота аргентинцев, который реализовал Артуро Видаль. Ко второму тайму было добавлено шесть минут, но больше в матче голово забито не было. Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые с 2005 года получил красную карточку в составе национальной команды.
 
Новости дня
Новости разные
 
50 минут. Впервые в истории чемпионата Беларуси по футболу команда полетела на игру в другой город
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика