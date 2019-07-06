Впервые за 14 лет. Месси получил красную карточку за потасовку в матче сборной Аргентины

Источник материала: Tut.by

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые с 2005 года получил красную карточку в составе национальной команды.



Reuters

Месси был удален за столкновение с защитником сборной Чили Гари Медель в матче за третье место Кубка Америки.

На 37-й минуте Медель и Месси обменялись толчками грудью и плечами, причем чилиец была куда агрессивнее. Казалось, парагвайский судья Марио Диас де Вивар может изменить решение после просмотра повтора, но даже видео не повлияло на его намерение показать футболистам по красной карточке.

Gary Medel, Lionel Messi expulsados.

¿ Era o no expulsión? pic.twitter.com/PXobNfC6Gh — Ranferi Garcia Rojas (@ranfetronick) 6 июля 2019 г.

Forget red card why does messi deserve that treatment by Medel? pic.twitter.com/4WYyDLse3S — Felipe GDS Maximeilla (@Lewanjoski) 6 июля 2019 г.

Во время удаления Лионеля Месси Аргентина вела со счетом 2:0 после голов Агуэро и Дибалы. На 58-й минуте судья назначил пенальти в ворота аргентинцев, который реализовал Артуро Видаль. Ко второму тайму было добавлено шесть минут, но больше в матче голово забито не было. Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки.