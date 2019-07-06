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50 минут. Впервые в истории чемпионата Беларуси по футболу команда полетела на игру в другой город

06.07.2019 23:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые в истории чемпионата Беларуси по футболу одна из команд полетела на игру на самолете. Брестское «Динамо» за 50 минут добралось до Витебска, где сразилось против местного клуба в рамках 14-го тура.

Смотрите, как это было. Видео: FCDB TV

Игра закончилась минимальной победой гостей, единственный гол был забит с пенальти на 67-й минуте. Брестское «Динамо» вновь возглавило чемпионскую гонку, на два очка опережая БАТЭ.

Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Когда: 10 июля, 20.00

Где: «Борисов-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Витебск
 
 
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Брестское «Динамо» на матч против «Витебска» прилетело на самолете.
 
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