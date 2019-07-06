|
50 минут. Впервые в истории чемпионата Беларуси по футболу команда полетела на игру в другой город
Источник материала: Tut.by
Впервые в истории чемпионата Беларуси по футболу одна из команд полетела на игру на самолете. Брестское «Динамо» за 50 минут добралось до Витебска, где сразилось
Смотрите, как это было. Видео:
Игра закончилась минимальной победой гостей, единственный
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» на матч против «Витебска» прилетело на самолете.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)