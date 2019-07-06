50 минут. Впервые в истории чемпионата Беларуси по футболу команда полетела на игру в другой город

Источник материала: Tut.by

Впервые в истории чемпионата Беларуси по футболу одна из команд полетела на игру на самолете. Брестское «Динамо» за 50 минут добралось до Витебска, где сразилось против местного клуба в рамках 14-го тура .

Смотрите, как это было. Видео: FCDB TV

Игра закончилась минимальной победой гостей, единственный гол был забит с пенальти на 67-й минуте. Брестское «Динамо» вновь возглавило чемпионскую гонку, на два очка опережая БАТЭ.

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