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В Могилеве на съезде с моста Яшина произошла серьезная авария
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла вечером 6 июля в Могилеве на съезде с моста Яшина на Орджоникидзе: на высокой скорости автомобиль врезался в столб и перевернулся,
По словам очевидцев, водитель летел со скоростью около 200 км/час. Машина очень сильно повреждена, на месте ДТП работала скорая и три пожарных расчета.
О судьбе людей, находившихся внутри машины, пока информации нет.
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На высокой скорости автомобиль врезался в столб и перевернулся.
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