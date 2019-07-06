В Могилеве на съезде с моста Яшина произошла серьезная авария

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла вечером 6 июля в Могилеве на съезде с моста Яшина на Орджоникидзе: на высокой скорости автомобиль врезался в столб и перевернулся, сообщает mogilev.online.

По словам очевидцев, водитель летел со скоростью около 200 км/час. Машина очень сильно повреждена, на месте ДТП работала скорая и три пожарных расчета.

О судьбе людей, находившихся внутри машины, пока информации нет.