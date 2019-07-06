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В Могилеве на съезде с моста Яшина произошла серьезная авария

06.07.2019 21:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла вечером 6 июля в Могилеве на съезде с моста Яшина на Орджоникидзе: на высокой скорости автомобиль врезался в столб и перевернулся, сообщает mogilev.online.


Фото: ДПС Могилев

Фото: ДПС Могилев

Фото: ДПС Могилев

Фото: ДПС Могилев

По словам очевидцев, водитель летел со скоростью около 200 км/час. Машина очень сильно повреждена, на месте ДТП работала скорая и три пожарных расчета.

О судьбе людей, находившихся внутри машины, пока информации нет.

 
Теги: Могилев
 
 
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На высокой скорости автомобиль врезался в столб и перевернулся.
 
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