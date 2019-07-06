Концертное турне телепроекта «Площадь Победы» по стране завершилось в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Заключительные аккорды большого театрализованного концерта «Беларусь помнит», объехавшего в рамках телепроекта «Площадь Победы» всю страну, услышали сегодня гродненцы. Известные заслуженные артисты в неизменном сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь выступили на сцене Гродненской областной филармонии.





– Впервые концерт «Беларусь помнит» прозвучал 9 мая на Площади Победы в Минске, – рассказала режиссер концерта, заслуженный деятель искусств Нина Осипова. – После этого было принято решение, что он должен быть показан во всех областях страны. Сегодня наше заключительное выступление с этой программой. И мы очень рады, что оно состоится именно здесь, в Гродно. В концерте принимают участие солисты Большого театра Беларуси, актеры купаловского театра, заслуженные артисты. В каждом случае состав немного варьировался, но неизменным оставалось сопровождение Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Беларуси Виктора Бабарикина. Со сцены сегодня вновь звучат песни военных лет и песни о войне, написанные в мирное время. Это любимые и всем известные композиции, которые будут жить и находить отклик в человеческих душах всегда.









В числе звезд белорусского музыкального олимпа, которым сегодня рукоплескали гродненские зрители, были солисты Молодежного театра эстрады Александр Саванец, Артем Солодуха, Александр Сухарев, Марк Войтко, Дмитрий Сергеев. На сцену вышли заслуженные артисты Республики Беларусь Наталья Тамело и Владимир Громов, лауреаты международных конкурсов Илья Сильчуков, Александр Михнюк, Александр Гелах, Виктор Менделев, Анатолий Сивко.









Сольное исполнение сопровождалось театрализованными фрагментами, которые стали идеальным дополнением программы. И это не просто фон, а серьезные профессиональные постановки, в которых приняли участие народная артистка Республики Беларусь Татьяна Мархель, заслуженный артист Республики Беларусь Игорь Денисов, актеры Национального Академического театра имени Янки Купалы, Драматического театра белорусской армии, Белорусского государственного молодежного театра и театра-студии киноактера.

Впрочем, сказать, что зрители остались в восторге от увиденного, не сказать ничего – зал был переполнен овациями. Слезы на глазах и мурашки по коже – делились впечатлениями пришедшие друг с другом уже в фойе. И в этом мнении, казалось, сошлись все поколения.





– Это не просто концерт. Это самая настоящая ожившая история, – признался студент ГрГУ имени Янки Купалы Вадим Голотик. – Ни на секунду не пожалел, что пришел. Артисты в военной форме, тематические театрализованные элементы, очень сильный и тонко подобранный видеоряд и, конечно, потрясающее исполнение – все это создавало особую атмосферу, заставляло почувствовать все то, о чем пели и о чем говорили на сцене.







Пенсионер Александр Леончик тоже захотел поделиться эмоциями. По словам мужчины, «Беларусь помнит» – это один из лучших концертов, которые доводилось видеть.

– Мой дед прошел всю войну, участвовал в освобождении Гродненщины. Когда народная артистка Беларуси Татьяна Мархель читала стихи о том, как молодые солдаты выживали на фронте, как погибали в бою, мне сжимало сердце. Это наша история, которую невозможно забыть.







Многие зрители говорили о том, что финал стал самым зрелищным и в то же время самым трогательным моментом концерта.

– Это было настолько емко, красиво и патриотично, что тяжело описать словами, – призналась заместитель главы Администрации Октябрьского района Жанна Грицкевич. – Каждый из сидящих в зале зрителей, я уверена, почувствовал, что действительно «Беларусь помнит», что мы, белорусы, по-настоящему благодарны тем, кто одержал Победу, отстоял мир и спокойствие на земле.









































































Анна РАДЮК

Фото: Вадима ГОЛОТИКА https://grodnonews.by/