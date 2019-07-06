Какими II Европейские игры увидели волонтеры из Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Во II Европейских играх приняли участие более восьми тысяч волонтеров.

В их числе оказались 285 студентов ГрГУ имени Янки Купалы. Одни близость II Европейских игр почувствовали еще до их начала – первыми встречали иностранных гостей в пунктах пропуска на границе и сопровождали главный символ их приближения – эстафету огня «Пламя мира», другие окунулись в атмосферу спортивного праздника в самой столице. Так или иначе, подготовка каждого из них началась задолго до минских стартов.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА





– После регистрации на сайте II Европейских игр еще в прошлом году в личном кабинете регулярно появлялись задания-тесты. Отвечая тогда на десятки вопросов, еще не была уверена, что стану волонтером – ответ-подтверждение получила только весной. Потом были многочисленные тренинги, досрочная сдача сессии, а уже 17 июня приехала в Минск, – вспоминает студентка факультета инновационных технологий и машиностроения Снежана Климашевич.

Ее направлением работы было сопровождение гостей на специальных маршрутах транспортной системы II Европейских игр, соединяющих между собой все спортивные объекты и гостиницы, задействованные для размещения участников и гостей форума. Еще до начала соревнований она помогала иностранцам выбрать правильный маршрут и буквально с первых дней ощутила всю важность главного требования ко всем претендентам в волонтеры – знание иностранного языка. Многие иностранные гости говорили по-английски, но среди волонтеров были те, кто понимал французский, немецкий языки.





В перечне ассоциаций, связанных со II Европейскими играми, на первом месте у студентки купаловского вуза словосочетание «доброжелательная атмосфера». Осталась в воспоминаниях и одна любопытная ситуация.

– В один из стартовых дней соревнований на мой маршрут сел гость из Франции. Человек был с чемоданом, но ехал не в гостиницу, а на одну из спортивных арен. Была уверена, что верно поняла его ровно до тех пор, пока на следующий день не встретила его в той же одежде и снова с чемоданом, но на другом маршруте. В тот момент просто волной нахлынуло волнение – решила, что запутала человека. Он очень смеялся, когда узнал о моих переживаниях. Это был фотограф и в чемодане он просто возил необходимую технику.

КОНТРАСТ ЭМОЦИЙ СПОРТСМЕНОВ

Волонтеры присутствовали буквально на каждом мероприятии II Европейских игр и многие именно благодаря этому стали еще и зрителями медальной борьбы спортсменов.





– Работал во дворце спорта «Уручье», где проходили соревнования по боксу. В этом году окончил третий курс специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» ГрГУ имени Янки Купалы, а участие в Играх стало хорошей языковой практикой. Как переводчик помогал строить общение командам из Польши и Литвы. После соревновательной части нередко переводил короткие интервью победителей для представителей СМИ. Работали в очень интенсивном темпе, но это было интересно, –поделился гродненский волонтер Артур Бартош.

Для него работа на II Европейских играх – уже не первый волонтерский опыт. До этого молодой человек своего рода языковую связь участников и организаторов обеспечивал во время международного турнира по боксу памяти Виктора Усова, который проходил на Гродненщине.





– Приятно было увидеть в Минске спортсменов из Италии и Польши, с которыми уже встречался, – добавляет Артур Бартош. – Говоря об общем впечатлении, могу сказать, что на II Европейских играх все было очень мощно даже энергетически. Мы каждый день наблюдали за искренними эмоциями спортсменов – одни побеждали, другие проигрывали. Эта борьба контрастов – одно из самых ярких впечатлений.

КОМАНДОЙ БЫЛИ ВСЕ

У каждого волонтера впечатления свои: и потому что все они не похожи друг на друга, и потому что были задействованы на разных объектах. Студентка юрфака из Гродно Анна Мысливец, например, еще до начала соревнований приветствовала если не всех, то многих зарубежных спортсменов. Вместе с другими волонтерами она встречала и провожала команды в Национальном аэропорту «Минск».





– II Европейские игры – это незабываемые эмоции и впечатления и от того, что рядом всегда были отличные люди, и от организации и масштабов самого мероприятия. Многие думают, что волонтерами были только студенты, но это далеко не так. Вместе с нами в аэропорту работала девушка из Китая, которая с гостями общалась только на английском. А те, кто следил за выпусками новостей, наверняка заочно знакомы с волонтером из Великобритании, которой 72 года, и с 80-летним добровольцем из России, – говорит Анна Мысливец.

Как и сотни коллег-волонтеров, она рада, что стала частью масштабного спортивного события, и уверена, что вспоминать эти горячие дни, в том числе с ночными дежурствами, будет еще очень долго. Вместе с яркими эмоциями домой Анна привезла целый «багаж» друзей со всей Беларуси и десятки зарисовок в памяти из серии «чем запомнилось это лето».





– Атмосфера спортивного праздника царила не только на спортивных объектах. Ожидая посадки, спортсмены из Чехии, например, сыграли в бадминтон прямо в аэропорту, а люди вокруг им аплодировали. Думаю, такие картинки очень правильно характеризуют общее настроение II Европейских игр – командой здесь были все: гости, организаторы и зрители вместе даже со случайными наблюдателями. Настоящим спортивным праздником жил весь Минск. Знаю, что на фан-зонах эту эстафету перенимали и жители Гродненщины.

Екатерина МОТЕВИЧ https://grodnonews.by/