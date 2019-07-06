ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какими II Европейские игры увидели волонтеры из Гродно

06.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Какими II Европейские игры увидели волонтеры из Гродно

Во II Европейских играх приняли участие более восьми тысяч волонтеров.

В их числе оказались 285 студентов ГрГУ имени Янки Купалы. Одни близость II Европейских игр почувствовали еще до их начала – первыми встречали иностранных гостей в пунктах пропуска на границе и сопровождали главный символ их приближения – эстафету огня «Пламя мира», другие окунулись в атмосферу спортивного праздника в самой столице. Так или иначе, подготовка каждого из них началась задолго до минских стартов.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА

Какими II Европейские игры увидели волонтеры из Гродно

– После регистрации на сайте II Европейских игр еще в прошлом году в личном кабинете регулярно появлялись задания-тесты. Отвечая тогда на десятки вопросов, еще не была уверена, что стану волонтером – ответ-подтверждение получила только весной. Потом были многочисленные тренинги, досрочная сдача сессии, а уже 17 июня приехала в Минск, – вспоминает студентка факультета инновационных технологий и машиностроения Снежана Климашевич.

Ее направлением работы было сопровождение гостей на специальных маршрутах транспортной системы II Европейских игр, соединяющих между собой все спортивные объекты и гостиницы, задействованные для размещения участников и гостей форума. Еще до начала соревнований она помогала иностранцам выбрать правильный маршрут и буквально с первых дней ощутила всю важность главного требования ко всем претендентам в волонтеры – знание иностранного языка. Многие иностранные гости говорили по-английски, но среди волонтеров были те, кто понимал французский, немецкий языки.

Какими II Европейские игры увидели волонтеры из Гродно

В перечне ассоциаций, связанных со II Европейскими играми, на первом месте у студентки купаловского вуза словосочетание «доброжелательная атмосфера». Осталась в воспоминаниях и одна любопытная ситуация.

– В один из стартовых дней соревнований на мой маршрут сел гость из Франции. Человек был с чемоданом, но ехал не в гостиницу, а на одну из спортивных арен. Была уверена, что верно поняла его ровно до тех пор, пока на следующий день не встретила его в той же одежде и снова с чемоданом, но на другом маршруте. В тот момент просто волной нахлынуло волнение – решила, что запутала человека. Он очень смеялся, когда узнал о моих переживаниях. Это был фотограф и в чемодане он просто возил необходимую технику.

КОНТРАСТ ЭМОЦИЙ СПОРТСМЕНОВ

Волонтеры присутствовали буквально на каждом мероприятии II Европейских игр и многие именно благодаря этому стали еще и зрителями медальной борьбы спортсменов.

Какими II Европейские игры увидели волонтеры из Гродно

– Работал во дворце спорта «Уручье», где проходили соревнования по боксу. В этом году окончил третий курс специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» ГрГУ имени Янки Купалы, а участие в Играх стало хорошей языковой практикой. Как переводчик помогал строить общение командам из Польши и Литвы. После соревновательной части нередко переводил короткие интервью победителей для представителей СМИ. Работали в очень интенсивном темпе, но это было интересно, –поделился гродненский волонтер Артур Бартош.

Для него работа на II Европейских играх – уже не первый волонтерский опыт. До этого молодой человек своего рода языковую связь участников и организаторов обеспечивал во время международного турнира по боксу памяти Виктора Усова, который проходил на Гродненщине.

Какими II Европейские игры увидели волонтеры из Гродно

– Приятно было увидеть в Минске спортсменов из Италии и Польши, с которыми уже встречался, – добавляет Артур Бартош. – Говоря об общем впечатлении, могу сказать, что на II Европейских играх все было очень мощно даже энергетически. Мы каждый день наблюдали за искренними эмоциями спортсменов – одни побеждали, другие проигрывали. Эта борьба контрастов – одно из самых ярких впечатлений.

КОМАНДОЙ БЫЛИ ВСЕ

У каждого волонтера впечатления свои: и потому что все они не похожи друг на друга, и потому что были задействованы на разных объектах. Студентка юрфака из Гродно Анна Мысливец, например, еще до начала соревнований приветствовала если не всех, то многих зарубежных спортсменов. Вместе с другими волонтерами она встречала и провожала команды в Национальном аэропорту «Минск».

Какими II Европейские игры увидели волонтеры из Гродно

– II Европейские игры – это незабываемые эмоции и впечатления и от того, что рядом всегда были отличные люди, и от организации и масштабов самого мероприятия. Многие думают, что волонтерами были только студенты, но это далеко не так. Вместе с нами в аэропорту работала девушка из Китая, которая с гостями общалась только на английском. А те, кто следил за выпусками новостей, наверняка заочно знакомы с волонтером из Великобритании, которой 72 года, и с 80-летним добровольцем из России, – говорит Анна Мысливец.

Как и сотни коллег-волонтеров, она рада, что стала частью масштабного спортивного события, и уверена, что вспоминать эти горячие дни, в том числе с ночными дежурствами, будет еще очень долго. Вместе с яркими эмоциями домой Анна привезла целый «багаж» друзей со всей Беларуси и десятки зарисовок в памяти из серии «чем запомнилось это лето».

Какими II Европейские игры увидели волонтеры из Гродно

– Атмосфера спортивного праздника царила не только на спортивных объектах. Ожидая посадки, спортсмены из Чехии, например, сыграли в бадминтон прямо в аэропорту, а люди вокруг им аплодировали. Думаю, такие картинки очень правильно характеризуют общее настроение II Европейских игр – командой здесь были все: гости, организаторы и зрители вместе даже со случайными наблюдателями. Настоящим спортивным праздником жил весь Минск. Знаю, что на фан-зонах эту эстафету перенимали и жители Гродненщины.

#II европейские игры
Екатерина МОТЕВИЧ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во II Европейских играх приняли участие более восьми тысяч волонтеров. В их числе оказались 285 студентов ГрГУ имени Янки Купалы. Одни близость II Европейских игр...
 
Новости дня
Новости разные
 
За него вступились блогеры. Кто такой приговоренный к 12 годам Андрей Доморацкий?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика