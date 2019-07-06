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Песнями да хороводами в ночь с 6 на 7 июля отпраздновали «Купалье» в Вороново
07.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На набережной озера на Ивана-Купалу народу собралось немало. Чтобы прикоснуться к древним традициям наших предков пришли стар и млад. Ночь выдалась действительно волшебной. Даже гуляющий в течение дня ветер приутих, выше поднялись облака, от воды веяло освежающей прохладой. Люди и природа были в ожидании чудес. И они произошли.
«Зажгли» зрителей своим темпераментом, популярными песнями и плясками артисты из агрогородка Дайлиды и деревни Бакшты Ивьевского района. Праздничную эстафету приняли вороновские любители сценического творчества. Фрагменты из сказки «Золушка» они сыграли на новый лад, да еще и вовлекли зрителей в различные игры.
Тепло были встречены и главные герои праздника — Купала и Купалинка, которые пожелали зрителям благополучия и мира, да чтоб на нашей земле рожь колосилась и много хлеба уродилось.
А потом они пригласили девушек пустить венки на воду, а всех Иванов, пришедших на праздник, зажечь купальский костер — символ любви, очищения от всяких болезней и светлых надежд на грядущие дни.
Аплодисментами, праздничными сувенирами была награждена и девушка, нашедшая волшебный цветок папоротника.
В ночь на Купалье парни гуляли, девушки гуляли, счастья искали… до самого утра…
Викентий ЯКОВИЧ.
Фото Сергея ГРИЧИКА.
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На набережной озера на Ивана-Купалу народу собралось немало. Чтобы прикоснуться к древним традициям наших предков пришли стар и млад. Ночь выдалась действительно...
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