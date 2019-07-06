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Купалье в Ректе – Фоторепортаж
07.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня Ректа собрала любителей народных традиций на районный праздник “Купалье”.
В развлекательной программе были инсценировки, выступление народного вокального ансамбля “Мерея ” и хореографического коллектива “Stand-up”, ансамбля народной песни “Ректяночка”, Дмитрия Мартыненко, Николая Усова, Аллы Баркуловой, Натальи Жуковой, Натальи Жариковой.
На празднике работала выездная торговля райпо, действовали спортивная площадка от сектора спорта и туризма райисполкома и детская игровая площадка, организованная районным центром творчества детей и молодежи.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня Ректа собрала любителей народных традиций на районный праздник “Купалье”. В развлекательной программе были инсценировки, выступление...
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