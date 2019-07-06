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Коллектив горецкого РЦК занял второе место в конкурсе “Мисс Купалинка”

07.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Творческий коллектив районного центра культуры “Stand-up” (руководитель Анна Похваленко) занял второе место в конкурсной программе «Мисс Купалинка», которая прошла сегодня в рамках праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

 

Коллектив горецкого РЦК занял второе место в конкурсе “Мисс Купалинка”
Снимок использован для иллюстрации. Фото – mogilevnews.by

 

Оригинальный костюм Купалинки из соломки изготовили мастера районного дома ремесел. Его представила на суд жюри Марина Быкова.


 
 
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  Творческий коллектив районного центра культуры “Stand-up” (руководитель Анна Похваленко) занял второе место в конкурсной программе «Мисс Купалинка», которая...
 
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