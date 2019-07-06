Анастасия Шкурдай завоевала золото на юниорском ЧЕ по плаванию в Казани

Источник материала: Виртуальный Брест

Анастасия Шкурдай завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В решающем заплыве белоруска обновила свой рекорд турнира, проплыв дистанцию 100 м баттерфляем за 57,39 сек. Взрослый мировой рекорд принадлежит шведке Саре Сьострем и равняется 55,48 сек.

Второе место в Казани заняла Александра Сабитова из России - 59,27 сек., а бронзовая медаль у итальянки Хелены Биасибетти - 59,69 сек.

Ранее Анастасия Шкурдай стала бронзовым призером континентального первенства на 200 м на спине.

Юниорский чемпионат Европы завершится 7 июля. После турнира в столице Татарстана Анастасия Шкурдай выступит на взрослом чемпионате мира в Кванджу (Республика Корея) и поддержит белорусскую команду в эстафетах.