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Анастасия Шкурдай завоевала золото на юниорском ЧЕ по плаванию в Казани
07.07.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Анастасия Шкурдай завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем заплыве белоруска обновила свой рекорд турнира, проплыв дистанцию 100 м баттерфляем за 57,39 сек. Взрослый мировой рекорд принадлежит шведке Саре Сьострем и равняется 55,48 сек.
Второе место в Казани заняла Александра Сабитова из России - 59,27 сек., а бронзовая медаль у итальянки Хелены Биасибетти - 59,69 сек.
Ранее Анастасия Шкурдай стала бронзовым призером континентального первенства на 200 м на спине.
Юниорский чемпионат Европы завершится 7 июля. После турнира в столице Татарстана Анастасия Шкурдай выступит на взрослом чемпионате мира в Кванджу (Республика Корея) и поддержит белорусскую команду в эстафетах.
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Анастасия Шкурдай завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по плаванию в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА. В решающем заплыве белоруска...
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