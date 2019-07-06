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Хор дирижеров впервые выступил в Бресте

07.07.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Виват, музыка! Хор дирижеров впервые выступил в Бресте. Событие - уникальное. Такое в музыкальном мире происходит раз в несколько лет. 

Хор дирижеров впервые выступил в Бресте


Так необычно в Бресте открылась летняя хоровая академия. В город приехали более ста дирижеров из трех стран: Беларуси, России, и Латвии. Они будут обмениваться опытом. На образовательном практикуме пройдут мастер-классы, лекции и хоровые зарядки. Среди участников форума - руководители целых школ по хоровому искусству. Так, в Брест привезли византийское пение. Церковно-певческая школа из Петербурга воссоздает и переводит стародавние нотные рукописи. И у брестчан будет редкая возможность вживую услышать, как пели в церквях сотни лет назад.

Летняя хоровая академия будет работать до конца недели. А завершится форум большим заключительным концертом.

 
Теги: Брест
 
 
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  Виват, музыка! Хор дирижеров впервые выступил в Бресте. Событие - уникальное. Такое в музыкальном мире происходит раз в несколько лет. Так необычно в Бресте...
 
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