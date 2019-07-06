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Хор дирижеров впервые выступил в Бресте
07.07.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Виват, музыка! Хор дирижеров впервые выступил в Бресте. Событие - уникальное. Такое в музыкальном мире происходит раз в несколько лет.
Летняя хоровая академия будет работать до конца недели. А завершится форум большим заключительным концертом.
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Виват, музыка! Хор дирижеров впервые выступил в Бресте. Событие - уникальное. Такое в музыкальном мире происходит раз в несколько лет. Так необычно в Бресте...
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