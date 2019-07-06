Источник материала: Виртуальный Брест

Виват, музыка! Хор дирижеров впервые выступил в Бресте. Событие - уникальное. Такое в музыкальном мире происходит раз в несколько лет.







Так необычно в Бресте открылась летняя хоровая академия. В город приехали более ста дирижеров из трех стран: Беларуси, России, и Латвии. Они будут обмениваться опытом. На образовательном практикуме пройдут мастер-классы, лекции и хоровые зарядки. Среди участников форума - руководители целых школ по хоровому искусству. Так, в Брест привезли византийское пение. Церковно-певческая школа из Петербурга воссоздает и переводит стародавние нотные рукописи. И у брестчан будет редкая возможность вживую услышать, как пели в церквях сотни лет назад.

Летняя хоровая академия будет работать до конца недели. А завершится форум большим заключительным концертом.