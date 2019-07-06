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Брестчанка Ольга Мельник «Я не могла уйти из зала, не закончив тренировку»

07.07.2019 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ее рост – всего 153 сантиметра, вес – 38 – 38,5 килограмма, но ее упорством, целеустремленностью и силой воли можно восхищаться. Она – мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира и Европы. К тому же заочно учится в Государственном университете физической культуры в Минске.

Брестчанка Ольга Мельник «Я не могла уйти из зала, не закончив тренировку»

Незадолго до начала II Европейских игр нашей землячке, брестчанке Ольге Мельник исполнилось 20 лет. Спортсменка вместе со своим партнером Артуром Беляковым во время II Европейских игр завоевала золотую и две бронзовые медали в акробатике.

Когда Оле было 8 лет, директор Брестской СДЮШОР по акробатике и бадминтону как-то предложил родителям девочки привести ее в секцию по акробатике. Родители, конечно же, спросили, хочет ли дочка заниматься акробатикой, и она ответила: «Давайте попробуем». Оля была очень маленькой и худенькой, весила всего 19 – 20 килограммов. Тренер на нее посмотрела и сказала, что девочка – прирожденная «верхняя».

Ирина Глушко, тренер спортсменки, отмечает: если у человека есть спортивные задатки, то это видно сразу.

- Когда Оля первый раз ко мне пришла, я это увидела. Задатки потом развивают годами. Есть очень талантливые дети, с которыми нам, тренерам, легко работать, но у них нет ни усердия, ни трудолюбия, ни усидчивости. Как правило, такие дети зачастую бросают спорт, потому что хотят всё – здесь и сейчас. А Олечка – как раз тот случай, когда, кроме таланта, ей помогли выдержка и терпение, – говорит Ирина Петровна.

До того, как прийти в секцию акробатики, Оля даже не знала толком, что такое спорт. В семье у нее спортсменов нет, так что девушка стала первой. 

– Когда я была маленькой, то поначалу было сложно с нагрузками, но я не могла уйти из зала, не закончив тренировку. Как бы тяжело не было, я все равно шла на акробатику и работала, насколько могла, – говорит спортсменка.

Брестчанка Ольга Мельник «Я не могла уйти из зала, не закончив тренировку»

По словам собеседницы, раньше у нее никаких проблем с весом не было, в детстве, сколько бы она ни ела – не поправлялась. А вот со скачками веса в переходном возрасте пришлось бороться.

- Я могла съесть полкотлетки и поправиться на полкилограмма, – говорит Оля. – Сейчас вес стабилизировался и держится на одном уровне. Я сладкоежка. Поэтому все равно слежу за ним, особенно перед соревнованиями. Почему-то именно в этот период становится больше соблазнов. Но когда уже столько пройдено, я лучше съем лишний кусок мяса, чем что-то сладкое.

УДАЧНЫЙ ТАНДЕМ

С гомельчанином Артуром Беляковым в паре Ольга Мельник начала выступать в 2015 году. Так получилось, что партнерша нашей героини закончила заниматься акробатикой, а у Артура не было «верхней». В Бресте Оле не смогли найти подходящего спортсмена. Пара познакомилась, когда парень приехал в Брест на первую тренировку.

- Мы попробовали работать вместе – и всё получилось. К тому же он, как и я, достаточно долго занимался акробатикой, был уже мастером спорта. Мы начали готовиться к чемпионату Европы. Завоевали тогда в Германии две бронзовые медали. Продолжили тренировки. Была возможность поехать и на I Европейские игры к Баку, но мы немного опоздали с заявкой. Ну, ничего, зато сейчас неплохо выступили, – с улыбкой рассказывает наша героиня.

По словам Ольги Мельник, они с Артуром тренируются и в Бресте, и в Гомеле: например, месяц здесь, месяц там. Из-за разъездов на два города у ребят два тренера и два хореографа. В Гомеле с парой занимаются тренер Татьяна Овчинникова и хореограф Людмила Колоскова, в Бресте – тренер Ирина Глушко и хореограф Тамара Сыроквашка.

До Артура Оля работала еще в трех составах, в том числе и в женском. Спортсменка отмечает, что не может сказать, в каком составе лучше работать: в женском или в смешанном: «У каждого человека свой характер и к каждому надо найти подход. Сколько тренируемся, столько и стараемся найти общий язык, компромиссы. Все-таки хорошие отношения в составе – это огромная часть успеха. Будут ссоры и ругань – ничего хорошего не выйдет», – подчеркивает девушка.

С каждым годом совместной работы у пары пополняется копилка достижений. 

- Все медали для нас очень важны. Каждый раз это новые ощущения, новая работа. У нас достаточно много международных стартов: чемпионат Европы в 2015 году, чемпионат Европы 2017 года, чемпионат мира в 2016 и 2018 годах, Всемирные игры в 2017 году, этапы Кубка мира…, – рассказывает Ольга.

Спорт – это самодисциплина и борьба с самим собой. Но сильный характер и огромное желание девушки побороли все «но» и «зачем». У Оли очень мало свободного времени, да и зависит оно в основном от этапа подготовки – просто тренировочный процесс или подготовка к соревнованиям.

- Во время предсоревновательной подготовки уже идет работа на программу, улучшение, стабильность… После этого ты приходишь, ложишься и отдыхаешь. Так как в день по две тренировки, то организм не всегда успевает восстановиться, а надо снова идти и повторять программу, поэтому практически все свободное время уходит на отдых, – поясняет собеседница.

Если все же выпадает свободная минутка, Оля читает книги или слушает музыку. Да и просто прогуляться по улице для нее приятно. А вот увидеться с друзьями возможность выпадает редко.

«НЕ ХОТЕЛОСЬ ПОДВЕСТИ»

После II Европейских игр у Ольги Мельник остались приятные впечатления.

- Организация игр, я считаю, была на высшем уровне. Сколько мы ни ездили по различным соревнованиям, так, как у нас, под спортсменов никто не подстраивался. Впервые мы попали в такую огромную спортивную семью, где все друг друга поздравляли и поддерживали. В день закрытия Европейских игр, когда я шла по стадиону, по коже бежали мурашки от всей этой невероятной атмосферы. А прощание с Лесиком…. Вообще до слёз, – с восторгом вспоминает спортсменка. – Да и поддержка болельщиков была просто потрясающая. Мы выступали вместе с представителями художественной гимнастики, поэтому стадион был заполнен. Мы чувствовали еще большую ответственность: выступаешь дома и на тебя смотрят тысячи глаз, которые ждут от тебя хороших результатов, к тому же родители наблюдают с балкона, рядом – тренер… Не хотелось подвести. Но мы справились. Когда я увидела, что у нас «золото» – не поверила сначала. Это было уже второе выступление, мы утром выложились на полную, и на восстановление был короткий перерыв. Потом на лице от радости появились слезы…

Оля и Артур были лучшими среди смешанных пар в балансовых упражнениях, третьими – в динамических и комбинированных упражнениях. Конкуренция в их виде спорта, по словам Оли, была достаточно сильная, каждый показал, на что он способен и как он подготовился.

Ольга Мельник отмечает, что всегда есть над чем работать. Ребята пересматривают свои выступления, ищут ошибки, анализируют и стараются в следующий раз их не допустить.

Тренер Ирина Глушко подчеркивает, что уже на протяжении пяти лет Оля остается лучшей в школе: «У нас занимаются 200 человек, с каждым годом идет поток детей, но такие, как Олечка, встречаются редко. Ребенок, с которым можно достигать высокого уровня, появляется раз в пять лет. Раз в десять лет придет такой спортсмен, который, помимо таланта, будет иметь усердие и трудолюбие и который остается в спорте. А «верхних» девочек старше 15 – 16 лет вообще найти сложно, ведь приходится держать вес, соблюдать спортивный режим, чем-то жертвовать… Просто надо себя посвятить этому», – рассуждает тренер. Также, оценивая выступление ребят, она говорит: «Конечно же, ребята не выступили на все сто процентов. На сто процентов только роботы смогли бы, а это – люди». 

Сейчас у Оли Мельник будет небольшой отдых, а потом они с Артуром Беляковым начнут готовиться к чемпионату Европы, который осенью пройдет в Израиле.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Ее рост – всего 153 сантиметра, вес – 38 – 38,5 килограмма, но ее упорством, целеустремленностью и силой воли можно восхищаться. Она – мастер спорта международного...
 
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