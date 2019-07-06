Брестчанка Ольга Мельник «Я не могла уйти из зала, не закончив тренировку»

Источник материала: Виртуальный Брест

Ее рост – всего 153 сантиметра, вес – 38 – 38,5 килограмма, но ее упорством, целеустремленностью и силой воли можно восхищаться. Она – мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира и Европы. К тому же заочно учится в Государственном университете физической культуры в Минске.





Незадолго до начала II Европейских игр нашей землячке, брестчанке Ольге Мельник исполнилось 20 лет. Спортсменка вместе со своим партнером Артуром Беляковым во время II Европейских игр завоевала золотую и две бронзовые медали в акробатике.

Когда Оле было 8 лет, директор Брестской СДЮШОР по акробатике и бадминтону как-то предложил родителям девочки привести ее в секцию по акробатике. Родители, конечно же, спросили, хочет ли дочка заниматься акробатикой, и она ответила: «Давайте попробуем». Оля была очень маленькой и худенькой, весила всего 19 – 20 килограммов. Тренер на нее посмотрела и сказала, что девочка – прирожденная «верхняя».

Ирина Глушко, тренер спортсменки, отмечает: если у человека есть спортивные задатки, то это видно сразу.

- Когда Оля первый раз ко мне пришла, я это увидела. Задатки потом развивают годами. Есть очень талантливые дети, с которыми нам, тренерам, легко работать, но у них нет ни усердия, ни трудолюбия, ни усидчивости. Как правило, такие дети зачастую бросают спорт, потому что хотят всё – здесь и сейчас. А Олечка – как раз тот случай, когда, кроме таланта, ей помогли выдержка и терпение, – говорит Ирина Петровна.

До того, как прийти в секцию акробатики, Оля даже не знала толком, что такое спорт. В семье у нее спортсменов нет, так что девушка стала первой.

– Когда я была маленькой, то поначалу было сложно с нагрузками, но я не могла уйти из зала, не закончив тренировку. Как бы тяжело не было, я все равно шла на акробатику и работала, насколько могла, – говорит спортсменка.





По словам собеседницы, раньше у нее никаких проблем с весом не было, в детстве, сколько бы она ни ела – не поправлялась. А вот со скачками веса в переходном возрасте пришлось бороться.

- Я могла съесть полкотлетки и поправиться на полкилограмма, – говорит Оля. – Сейчас вес стабилизировался и держится на одном уровне. Я сладкоежка. Поэтому все равно слежу за ним, особенно перед соревнованиями. Почему-то именно в этот период становится больше соблазнов. Но когда уже столько пройдено, я лучше съем лишний кусок мяса, чем что-то сладкое.

УДАЧНЫЙ ТАНДЕМ

С гомельчанином Артуром Беляковым в паре Ольга Мельник начала выступать в 2015 году. Так получилось, что партнерша нашей героини закончила заниматься акробатикой, а у Артура не было «верхней». В Бресте Оле не смогли найти подходящего спортсмена. Пара познакомилась, когда парень приехал в Брест на первую тренировку.

- Мы попробовали работать вместе – и всё получилось. К тому же он, как и я, достаточно долго занимался акробатикой, был уже мастером спорта. Мы начали готовиться к чемпионату Европы. Завоевали тогда в Германии две бронзовые медали. Продолжили тренировки. Была возможность поехать и на I Европейские игры к Баку, но мы немного опоздали с заявкой. Ну, ничего, зато сейчас неплохо выступили, – с улыбкой рассказывает наша героиня.

По словам Ольги Мельник, они с Артуром тренируются и в Бресте, и в Гомеле: например, месяц здесь, месяц там. Из-за разъездов на два города у ребят два тренера и два хореографа. В Гомеле с парой занимаются тренер Татьяна Овчинникова и хореограф Людмила Колоскова, в Бресте – тренер Ирина Глушко и хореограф Тамара Сыроквашка.

До Артура Оля работала еще в трех составах, в том числе и в женском. Спортсменка отмечает, что не может сказать, в каком составе лучше работать: в женском или в смешанном: «У каждого человека свой характер и к каждому надо найти подход. Сколько тренируемся, столько и стараемся найти общий язык, компромиссы. Все-таки хорошие отношения в составе – это огромная часть успеха. Будут ссоры и ругань – ничего хорошего не выйдет», – подчеркивает девушка.

С каждым годом совместной работы у пары пополняется копилка достижений.

- Все медали для нас очень важны. Каждый раз это новые ощущения, новая работа. У нас достаточно много международных стартов: чемпионат Европы в 2015 году, чемпионат Европы 2017 года, чемпионат мира в 2016 и 2018 годах, Всемирные игры в 2017 году, этапы Кубка мира…, – рассказывает Ольга.

Спорт – это самодисциплина и борьба с самим собой. Но сильный характер и огромное желание девушки побороли все «но» и «зачем». У Оли очень мало свободного времени, да и зависит оно в основном от этапа подготовки – просто тренировочный процесс или подготовка к соревнованиям.

- Во время предсоревновательной подготовки уже идет работа на программу, улучшение, стабильность… После этого ты приходишь, ложишься и отдыхаешь. Так как в день по две тренировки, то организм не всегда успевает восстановиться, а надо снова идти и повторять программу, поэтому практически все свободное время уходит на отдых , – поясняет собеседница.

Если все же выпадает свободная минутка, Оля читает книги или слушает музыку. Да и просто прогуляться по улице для нее приятно. А вот увидеться с друзьями возможность выпадает редко.

«НЕ ХОТЕЛОСЬ ПОДВЕСТИ»

После II Европейских игр у Ольги Мельник остались приятные впечатления.

- Организация игр, я считаю, была на высшем уровне. Сколько мы ни ездили по различным соревнованиям, так, как у нас, под спортсменов никто не подстраивался. Впервые мы попали в такую огромную спортивную семью, где все друг друга поздравляли и поддерживали. В день закрытия Европейских игр, когда я шла по стадиону, по коже бежали мурашки от всей этой невероятной атмосферы. А прощание с Лесиком…. Вообще до слёз, – с восторгом вспоминает спортсменка. – Да и поддержка болельщиков была просто потрясающая. Мы выступали вместе с представителями художественной гимнастики, поэтому стадион был заполнен. Мы чувствовали еще большую ответственность: выступаешь дома и на тебя смотрят тысячи глаз, которые ждут от тебя хороших результатов, к тому же родители наблюдают с балкона, рядом – тренер… Не хотелось подвести. Но мы справились. Когда я увидела, что у нас «золото» – не поверила сначала. Это было уже второе выступление, мы утром выложились на полную, и на восстановление был короткий перерыв. Потом на лице от радости появились слезы…

Оля и Артур были лучшими среди смешанных пар в балансовых упражнениях, третьими – в динамических и комбинированных упражнениях. Конкуренция в их виде спорта, по словам Оли, была достаточно сильная, каждый показал, на что он способен и как он подготовился.

Ольга Мельник отмечает, что всегда есть над чем работать. Ребята пересматривают свои выступления, ищут ошибки, анализируют и стараются в следующий раз их не допустить.

Тренер Ирина Глушко подчеркивает, что уже на протяжении пяти лет Оля остается лучшей в школе: «У нас занимаются 200 человек, с каждым годом идет поток детей, но такие, как Олечка, встречаются редко. Ребенок, с которым можно достигать высокого уровня, появляется раз в пять лет. Раз в десять лет придет такой спортсмен, который, помимо таланта, будет иметь усердие и трудолюбие и который остается в спорте. А «верхних» девочек старше 15 – 16 лет вообще найти сложно, ведь приходится держать вес, соблюдать спортивный режим, чем-то жертвовать… Просто надо себя посвятить этому», – рассуждает тренер. Также, оценивая выступление ребят, она говорит: «Конечно же, ребята не выступили на все сто процентов. На сто процентов только роботы смогли бы, а это – люди».

Сейчас у Оли Мельник будет небольшой отдых, а потом они с Артуром Беляковым начнут готовиться к чемпионату Европы, который осенью пройдет в Израиле.