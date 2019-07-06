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Лукашенко посетил фестиваль «Александрия собирает друзей»
07.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Могилевской области проходит фестиваль «Александрия собирает друзей». С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Всех гостей фестиваля он поприветствовал на трех языках. Глава республики подчеркнул, что за десять лет праздник стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины.
Если в прошлые годы представление строилось по мотивам сказок, то в этот раз гала-концерт называется «Сделано в Беларуси». Действо посвящено малой родине. В основном это душевные проникновенные мелодии, хотя были и зажигательные мотивы. Организаторы, как и обещали, сделали концерт живым и интерактивным. Артисты пели вместе со зрителями, а на сцену выходили и белорусы, и гости: Лев Лещенко и Тина Кароль.
Зрительный зал под открытым небом вмещает три с половиной тысяч человек, но на самом деле зрителей намного больше. Многие поднялись на мост через Днепр, откуда хорошо видно все происходящее.
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Глава республики подчеркнул, что за десять лет праздник стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины.
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