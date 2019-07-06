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Лукашенко посетил фестиваль «Александрия собирает друзей»

07.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Могилевской области проходит фестиваль «Александрия собирает друзей». С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

В Александрии самая кульминация праздника, последние аккорды гала-концерта, который плавно перейдет в праздничный фейерверк. На концерте присутствует и Александр Лукашенко. Президент всегда с особой теплотой относится к своей малой родине, никогда этого не скрывает и при удобном случае всегда приезжает.

Всех гостей фестиваля он поприветствовал на трех языках. Глава республики подчеркнул, что за десять лет праздник стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины.

«Наш самобытный праздник помогает осознать себя одним из важных звеньев непрерывной цепочки поколений белорусов, передать детям то, что на оставили в наследство родители. Вы видите, как хорошеет наша родная земля, становятся зеленее, уютней города и поселки. Все это сделано вашими руками. Вы, прежде всего, это делаете для себя, для своих детей и внуков. Мы вместе создаем страну для жизни», – сказал Лукашенко.

Если в прошлые годы представление строилось по мотивам сказок, то в этот раз гала-концерт называется «Сделано в Беларуси». Действо посвящено малой родине. В основном это душевные проникновенные мелодии, хотя были и зажигательные мотивы. Организаторы, как и обещали, сделали концерт живым и интерактивным. Артисты пели вместе со зрителями, а на сцену выходили и белорусы, и гости: Лев Лещенко и Тина Кароль.

Зрительный зал под открытым небом вмещает три с половиной тысяч человек, но на самом деле зрителей намного больше. Многие поднялись на мост через Днепр, откуда хорошо видно все происходящее.

Праздник еще долго не закончится. После полуночи здесь зажжет молодежь. Известные ди-джеи никому не дадут скучать и тем более уснуть. Да и, по поверьям, в Купальскую ночь спать запрещено, иначе нечисть может завладеть душой.



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Глава республики подчеркнул, что за десять лет праздник стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины.
 
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