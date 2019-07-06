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Как у предков: под Минском встретили праздник Купалье

07.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси встретили праздник Купалье или Иван Купала. В атмосферу времен язычества окунулись и в Музее народной архитектуры и быта. Гости водили хороводы и плели венки. Подробнее – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Чем богаче венок, тем дальше он поплывет по реке. А значит, девушка быстрее выйдет замуж. Такая у белорусов традиция. Поэтому дамы в поле тщательно собирают травы для необычного головного убора. В ход идут и клевер, и ромашка.

- Каждая девушка по-своему украшала свой венок, чтобы он не был похож на другие. И чтобы парень смог понять, что венок этот именно его девушки.

- Вы сегодня тоже парня хотите найти?

- Нет, не хочу, просто мне нравится этот праздник.

Пока одни плетут венки, другие водят хороводы под звуки волынки. В Музее народной архитектуры и быта максимально воссоздали атмосферу древних гуляний. Местные сотрудники праздник Купалье изучали досконально: читали литературу, познавали традиции в народе.

«Папоротник – это от нечистой силы. И этим растением белорусы обкладывали дома, хозяйственные постройки, чтобы все плохое не приходило. А это клевер, его на Купалу давали живности. И она, считалось, больше болеть не будет», – рассказала научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта Лидия Малькевич.

Ночь на Ивана Купалы – самая магическая в году. Согласно народному календарю, Купалье празднуют в день летнего солнцестояния. Но из-за разницы стилей – старого и нового – случилась путаница: купальскую ночь теперь отмечают и на две недели позже.

«Это общеславянский праздник. Есть Купалье и у финнов, и у балтов. Но у нас в музее мы проводим его по-белорусски. А это значит, что много мифического здесь. Разжигаем костер, плетем венки. Есть и выдуманные персонажи, как я – Лесун. Существо, которое следит за лесом. Оно не злое, но любит, когда на его территории порядок», – пояснил младший научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта Вадим Баранов.

И хотя церковь праздник Купалье называет языческим, в народе его все равно любят. Поют обрядовые песни, прыгают через костер, таким образом, по поверью, очищаясь от грехов и зла.

Но сегодня все же мало кто всерьез воспринимает старинные поверья. Нынче это больше развлечение, веселый праздник.

«Это мечта дочери, чтобы мы пришли сюда просто отмечать праздник, это у нас семейный вечер будет», – говорит участница праздника Анна Куликовская.

Опустить венок на воду и гулять до ночи. Спать на Купалье нельзя, чтобы не попасть в руки нечистой силы. Правда, этот пункт программы никто не захотел выполнить. Ближе к закату все поспешили домой. Традиции традициями, а отдых важнее. Да и сны, говорят, на Купалье обязательно сбываются.



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Девушки плетут венки, чтобы найти своего суженого, а другие участники праздника водят хороводы под звуки волынки.
 
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