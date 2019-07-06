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Как у предков: под Минском встретили праздник Купалье
07.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси встретили
Чем богаче венок, тем дальше он поплывет по реке. А значит, девушка быстрее выйдет замуж. Такая у белорусов традиция. Поэтому дамы в поле тщательно собирают травы для необычного головного убора. В ход идут и клевер, и ромашка.
- Каждая девушка по-своему украшала свой венок, чтобы он не был похож на другие. И чтобы парень смог понять, что венок этот именно его девушки.
- Вы сегодня тоже парня хотите найти?
- Нет, не хочу, просто мне нравится этот праздник.
Пока одни плетут венки, другие водят хороводы под звуки волынки. В Музее народной архитектуры и быта максимально воссоздали атмосферу древних гуляний. Местные сотрудники праздник Купалье изучали досконально: читали литературу, познавали традиции в народе.
Ночь на Ивана Купалы – самая магическая в году. Согласно народному календарю, Купалье празднуют в день летнего солнцестояния. Но из-за разницы стилей – старого и нового – случилась путаница: купальскую ночь теперь отмечают и на две недели позже.
И хотя церковь
Но сегодня все же мало кто всерьез воспринимает старинные поверья. Нынче это больше развлечение, веселый праздник.
Опустить венок на воду и гулять до ночи. Спать на Купалье нельзя, чтобы не попасть в руки нечистой силы. Правда, этот пункт программы никто не захотел выполнить. Ближе к закату все поспешили домой. Традиции традициями, а отдых важнее. Да и сны, говорят, на Купалье обязательно сбываются.
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Девушки плетут венки, чтобы найти своего суженого, а другие участники праздника водят хороводы под звуки волынки.
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