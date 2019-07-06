Для тех, кто устал от баров: пять мест в Минске, где сейчас тусуется молодежь

Источник материала: Tut.by

Лето — время, когда сидеть дома нужно в последнюю очередь. А если вы молоды, то это вообще преступление. AFISHA.TUT.BY рассказывает о пяти местах города Минска, где молодежь тусуется прямо сейчас. Как это часто бывает, некоторых локаций в прошлом году даже не существовало, а сегодня они уже в тренде.

Все ночные тусовки Минска собраны тут: подбери вечеринку на свой вкус



Качели в «Песочнице». Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

О площадке с фудтраками «Песочница», которая находится на территории завода «Горизонт» на проспекте Машерова, кажется, слышали все минчане. После открытия она моментально привлекла к себе людей недорогими сетами по семь рублей. Но еда, признаются создатели места, сегодня перестала быть контентом. Поэтому теперь в «Песочницу» завлекают мастер-классами и лекциями, возможностью посмотреть кино на большом экране и, конечно же, концертами групп разной степени известности. Но вообще, чтобы сюда заглянуть, вам не обязательно быть тусовщиком или фуди — просто приходите провести время в приятной атмосфере и в окружении модных минчан.

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Фото: Марк Жигман, TUT.BY

Ok16 — проект Белгазпромбанка, который называет себя культурным хабом. Он разместился в бывших цехах завода МЗОР на улице Октябрьской в Минске. Это место, где проходят как выставки, так театральные постановки, перфомансы и молодежные концерты. Если попробовать объяснить, чем проект отличается от других похожих мест, то стоит процитировать координатора Ок16 Георгия Заборского: «Любое предложение, которое выходит за рамки того, что сегодня могут принять минские галереи и театры, нам интересно. Для нас принципиально — не повторять то, что можно сделать в любой прекрасной и независимой галерее».

За расписанием мероприятий в Ok16 удобно следить на этой странице.

HIDE и Squat



Фото: facebook.com/minskhide

HIDE и «Сквот», как и упомянутый выше Ok16, — уроженцы улицы Октябрьской. Что в «Хайде», что в «Сквоте», обычно играет техно, поэтому мы их и объединили. Помимо вечеринок, на этих площадках проходят и концерты, так что скучать не придется. Не придется и голодать: прямо возле «Хайда» недавно появились фургончики с едой — эдакий прототип «Песочницы», хоть и очень далекий. Кстати, любопытно, что в «Хайд» в этом году переехал фестиваль «Космос наш» , который, кажется, лет 10 проходил на Минском море. О чем-то это да говорит.

За расписанием вечеринок (и фестивалей) в Hide следите тут.



Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

«Меломаны» — совсем новая минская площадка возле бара «Курилка» (пл. Свободы, 23), которая уже успела получить славу самой уютной и укромной. Конечно, это не первый минский дворик, который стал тусовочным местом , но есть ощущение, что «Меломаны» станет самой посещаемой из них. Концертная площадка работает с четверга по воскресенье, сами концерты, правда, проходят только в пятницу и субботу. В остальное время здесь можно просто почиллить на пуфе или съесть бургер из фудтрака Burger Lab, который тут обосновался.

Все ближайшие концерты, что пройдут в «Меломанах», можно глянуть здесь.



Фото: Владимир Вишнянков, TUT.BY

Не удивляйтесь, что вы увидели в этой подборке Dreamland. Во-первых, подборка летняя, а открытый сезонный аквапарк у нас один. Во-вторых, там действительно тусуется много молодежи, не зря же в аквапарке достаточно громко играет современная музыка и каждый день проходят пенные вечеринки . На случай непогоды напомним вам про крытый аквапарк «Лебяжий» , где тоже можно попрыгать в пене. Правда, там вечеринки ночные и доступны, только если вам есть 18.

Все мероприятия, которые проходят не только в акватории «Дримлэнда», но и на территории сухого парка, собраны здесь.

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