Пять научных фактов, доказывающих, что грязнули вырастают более здоровыми

Источник материала: Tut.by

Хотя современные родители стараются оградить детей от игр в грязной луже и запрещают сосать пальцы, некоторые научные исследования утверждают: в умеренных дозах грязь полезна. Собрали пять научных исследований в подтверждение этой гипотезы.



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Гигиеническая концепция и гипотеза старых друзей

В 1989 году эпидемиолог из Лондона Дэвид Страчан выдвинул гипотезу, впоследствии названную гигиенической (hygiene hypothesis), которая объясняет развитие аллергии и рост ее распространенности.

Ученый считал, что причина, по которой частота развития аллергических состояний возросла, является снижение микробной антигенной нагрузки на организм ребенка, так как размер семьи уменьшился, а жизненные условия улучшились.

В соответствии с гигиенической концепцией развития аллергии, перенесенные в первые два года жизни ребенком инфекционные болезни могут уменьшать риск возникновения бронхиальной астмы, а также повышать устойчивость к пыльцевым и другим атопическим аллергенам.

Вскоре после возникновения эта теория стала использоваться многими учеными для объяснения более широкой распространенности аллергических болезней в высокоразвитых индустриальных государствах по сравнению с развивающимися странами. В дальнейшем рост числа аутоиммунных болезней (например, рассеянный склероз, болезнь Крона) у молодых людей в развитых странах также стал связываться с гигиеническими условиями.

В 2004 году профессор медицинской микробиологии из Лондона Грэм Рук предложил гипотезу «старых друзей». Он считал, что детские инфекции, которыми дети болеют минимум на протяжении десяти тысяч лет, играют важную роль в настройке здорового иммунитета.

Согласно этой теории, для развития и настройки механизмов иммунитета важны не антигены окружающей среды, а прежде всего «старые друзья» — микроорганизмы и паразиты, которые обладают низкой патогенностью и давно сосуществуют с человечеством в близких отношениях.

Конечно, это не значит, что стоит намеренно заражать ребенка паразитами. Но вот употребление пробиотиков, того же кефира, приветствуется.

Эффект фермы



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В 2012 году в журнале «Аллергия и клиническая иммунология» было опубликовано исследование, где говорилось, что уровень аллергии у детей-амишей, выросших на фермах в северной Индиане, значительно ниже, чем у людей, не живших на ферме.

Это называется «эффектом фермы». В статье ATS Journal «Гигиеническая гипотеза в эпоху микробиома» данное явление объясняется двумя факторами. Во-первых, дети на фермах пьют необработанное молоко, а во-вторых, контактируют с сельскохозяйственными животными (в частности, с коровами) и сеном.

Все это — источник различных микробов. Как отмечает автор исследования, они могут влиять на врожденный иммунитет младенцев. Например, в школьном возрасте у деревенских детей выше уровень маркеров эндотоксинов CD14 и TLR4, которые снижают в среднем вероятность развития аллергии.

Как отмечается в отчете, опубликованном в Occupational & Environmental Medicine, люди, которые живут в пределах 327 метров от ферм, не будучи при этом фермерами, примерно на 21% менее склонны к целому ряду аллергий по сравнению с теми, кто живет на расстоянии свыше 500 метров. Наиболее сильной защита оказалась у живущих вблизи свиноводческих и скотоводческих хозяйств, а также у выросших на ферме.

Но если вы живете в городе, не огорчайтесь: ученые также положительно отзываются о домашних питомцах, таких как кошки и собаки.

Домашние животные и риск аллергии



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В 2017 году в журнале Microbiome было опубликовано исследование , где говорилось о связи между наличием домашних животных в детстве и снижением риска возникновения аллергии.

Ученые обнаружили, что воздействие домашних животных на ранних этапах жизни позволяет снизить риск развития избыточного веса и аллергических заболеваний, особенно после рождения в результате кесарева сечения. По мнению исследователей, присутствие домашних животных в доме меняет микробный состав кишечника младенцев. В частности, у таких детей в кишечнике было больше бактерий рода Ruminococcus и Oscillospira (обе бактерии живут в организме кошек и собак), чем у тех, кто рос вообще без домашних животных.

Некоторые исследования указывают, что Ruminococcus и Oscillospira помогают избежать атопии и ожирения в детском возрасте.

Кроме того, у детей, окруженных питомцами, меньше стрептококковых бактерий, что также может снижать риск аллергий.

Детство в сельской пыли снижает риск астмы



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В Финляндии ученые сравнили образцы «сельской» и «городской» пыли и обнаружили в образцах деревенской пыли характерный паттерн, который назвали FaRMI. Для него характерно преобладание микробов, которые обычно живут в коровьем рубце (самом большом отделе желудка животного). В пыли же городских домов преобладали стрептококки и стафилококки.

Затем ученые сопоставили получившуюся у них «микробную карту» с медицинскими данными и выяснили, что чем больше микробиом из пыли был похож на сельский, тем меньше ребенок, живущий в ее окружении, рисковал стать астматиком. В среднем у деревенских детей астма развивалась примерно вдвое реже, чем у детей из пригородов.

На финальном этапе исследователи изучили кровь детей, принимавших участие в исследованиях. Оказалось, что белые кровяные тельца у детей, в домах которых преобладала «фермерская» микробиота, выделяют меньше провоспалительных интерлейкинов при контакте с веществами из клеточной стенки бактерий. По-видимому, их организм спокойнее относится к вторжениям микробов и отвечает не таким сильным воспалением, как организм горожан.

Возможно, именно это каким-то образом связано со сниженным риском астмы. Ученые отметили, что микробы, изобилующие в FaRMI, характерны в основном для крупного рогатого скота, тогда как микробы из городской пыли свойственны скорее для человека. Такие микроорганизмы легче проникают в наш организм и поселяются в нем. Возможно, и это тоже влияет на склонность к астме.

Сосать пальцы не вредно



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Известно, что дети часто сосут пальцы и грызут ногти. Ученые из Новой Зеландии и Канады решили проверить , как эти привычки влияют на риск развития атопии, астмы и сенной лихорадки. Для этого они изучили данные Данидинского мультидисциплинарного исследования, в ходе которого задействовали 1037 детей, рожденных в новозеландском городе Данидин в 1972—1973 годах.

Испытуемых наблюдали с трех до 38 лет, осматривая и опрашивая 12 раз за время эксперимента. В возрасте 13 и 32 года участники эксперимента проходили аллергологическое тестирование: им слегка царапали кожу руки и капали аллерген. Если царапина опухала, значит, у них была аллергическая реакция.

Оказалось, что из 724 человек меньше всего на аллергены реагировали те, кто в детстве сосал палец и грыз ногти — 31%. А вот среди участников без вредных привычек выдали аллергическую реакцию 49%.

Так что сосать пальцы не так вредно, как кажется, главное, вовремя мыть руки. Кроме того, по мнению уже упомянутого Грэма Кука, если детская соска упала на пол, то матери лучше облизать ее и вернуть младенцу, чем дать ребенку другую, стерилизованную, так как подобная практика ускоряет становление детской микробиоты и снижает риск возникновения аллергии.