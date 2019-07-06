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Пять научных фактов, доказывающих, что грязнули вырастают более здоровыми
Источник материала: Tut.by
Хотя современные родители стараются оградить детей от игр в грязной луже и запрещают сосать пальцы, некоторые научные исследования утверждают: в умеренных дозах грязь полезна. Собрали пять научных исследований в подтверждение этой гипотезы.
Гигиеническая концепция и гипотеза старых друзей
В 1989 году эпидемиолог из Лондона Дэвид Страчан
Ученый считал, что причина, по которой частота развития аллергических состояний возросла, является снижение микробной антигенной нагрузки на организм ребенка, так как размер семьи уменьшился, а жизненные условия улучшились.
В соответствии с гигиенической концепцией развития аллергии, перенесенные в первые два года жизни ребенком инфекционные болезни могут уменьшать риск возникновения бронхиальной астмы, а также повышать устойчивость к пыльцевым и другим атопическим аллергенам.
Вскоре после возникновения эта теория стала использоваться многими учеными для объяснения более широкой распространенности аллергических болезней в высокоразвитых индустриальных государствах по сравнению с развивающимися странами. В дальнейшем рост числа аутоиммунных болезней (например, рассеянный склероз, болезнь Крона) у молодых людей в развитых странах также стал связываться с гигиеническими условиями.
В 2004 году профессор медицинской микробиологии из Лондона Грэм Рук
Согласно этой теории, для развития и настройки механизмов иммунитета важны не антигены окружающей среды, а прежде всего «старые друзья» — микроорганизмы и паразиты, которые обладают низкой патогенностью и давно сосуществуют с человечеством в близких отношениях.
Конечно, это не значит, что стоит намеренно заражать ребенка паразитами. Но вот употребление пробиотиков, того же кефира, приветствуется.
Эффект фермы
В 2012 году в журнале «Аллергия и клиническая иммунология» было
Это называется «эффектом фермы». В
Все это — источник различных микробов. Как отмечает автор исследования, они могут влиять на врожденный иммунитет младенцев. Например, в школьном возрасте у деревенских детей выше уровень маркеров эндотоксинов CD14 и TLR4, которые снижают в среднем вероятность развития аллергии.
Как
Но если вы живете в городе, не огорчайтесь: ученые также положительно отзываются о домашних питомцах, таких как кошки и собаки.
Домашние животные и риск аллергии
В 2017 году в журнале Microbiome было опубликовано
Ученые обнаружили, что воздействие домашних животных на ранних этапах жизни позволяет снизить риск развития избыточного веса и аллергических заболеваний, особенно после рождения в результате кесарева сечения. По мнению исследователей, присутствие домашних животных в доме меняет микробный состав кишечника младенцев. В частности, у таких детей в кишечнике было больше бактерий рода Ruminococcus и Oscillospira (обе бактерии живут в организме кошек и собак), чем у тех, кто рос вообще без домашних животных.
Некоторые исследования указывают, что Ruminococcus и Oscillospira помогают избежать атопии и ожирения в детском возрасте.
Кроме того, у детей, окруженных питомцами, меньше стрептококковых бактерий, что также может снижать риск аллергий.
Детство в сельской пыли снижает риск астмы
В Финляндии ученые
Затем ученые сопоставили получившуюся у них «микробную карту» с медицинскими данными и выяснили, что чем больше микробиом из пыли был похож на сельский, тем меньше ребенок, живущий в ее окружении, рисковал стать астматиком. В среднем у деревенских детей астма развивалась примерно вдвое реже, чем у детей из пригородов.
На финальном этапе исследователи изучили кровь детей, принимавших участие в исследованиях. Оказалось, что белые кровяные тельца у детей, в домах которых преобладала «фермерская» микробиота, выделяют меньше провоспалительных интерлейкинов при контакте с веществами из клеточной стенки бактерий. По-видимому, их организм спокойнее относится к вторжениям микробов и отвечает не таким сильным воспалением, как организм горожан.
Возможно, именно это каким-то образом связано со сниженным риском астмы. Ученые отметили, что микробы, изобилующие в FaRMI, характерны в основном для крупного рогатого скота, тогда как микробы из городской пыли свойственны скорее для человека. Такие микроорганизмы легче проникают в наш организм и поселяются в нем. Возможно, и это тоже влияет на склонность к астме.
Сосать пальцы не вредно
Известно, что дети часто сосут пальцы и грызут ногти. Ученые из Новой Зеландии и Канады решили
Испытуемых наблюдали с трех до 38 лет, осматривая и опрашивая 12 раз за время эксперимента. В возрасте 13 и 32 года участники эксперимента проходили аллергологическое тестирование: им слегка царапали кожу руки и капали аллерген. Если царапина опухала, значит, у них была аллергическая реакция.
Оказалось, что из 724 человек меньше всего на аллергены реагировали те, кто в детстве сосал палец и грыз ногти — 31%. А вот среди участников без вредных привычек выдали аллергическую реакцию 49%.
Так что сосать пальцы не так вредно, как кажется, главное, вовремя мыть руки. Кроме того, по
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Почему детям лучше играть с собаками, жить в деревне и облизывать пальцы.
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