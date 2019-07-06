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«Это же …» Соцсети возмутились прозрачным купальником за 590 долларов

07.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователи соцсети раскритиковали создательницу прозрачного купальника за 590 долларов: они назвали его «первоапрельской шуткой» и «дерьмом». Бикини калифорнийской марки было создано в сотрудничестве с бразильским модельером Адрианой Дегреас, и только ее подписчицы из Бразилии поинтересовались, можно ли приобрести его в Рио-де-Жанейро.

В соцсетях в разгар летнего купального сезона разгорелся скандал из-за необычного купальника, предложенного потенциальным покупателям американской фирмой Cult Gaia. Верхняя бикини — а точнее, бандокини, именно так называется такой тип купальника — представляет широкую полоску без бретелей. Абсолютно прозрачную — грудь прикрывает только черная полоска.

Идею пользователи соцсетей не одобрили: пользовательниц инстаграма возмутил фасон купальника, а цена и вовсе привела в бешенство. Купальник, созданный брендом в сотрудничестве с бразильским модельером Адрианой Дегреас, стоит $ 590.

«Серьезно? Это первоапрельская шутка?» — приводит РИА «Новости» цитату одной из подписчиц бренда. «Cult Gaia, я люблю вас, но вы можете сделать что-нибудь покруче», — считает другая пользовательница сети. Другие комментаторы высказывались еще резче: они откровенно высмеивали идею дизайнера, называли купальник «дерьмом» и призвали поскорее его убрать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от CULT GAIA (@cultgaia) 16 Июн 2019 в 8:39 PDT

Скандальный купальник вполне вписывается в идеологию бренда, созданного в 2012 году в Лос-Анджелесе американкой Жасмин Лариан: создавать вещи, которые выглядят как произведения искусства, на которые всегда хочется взглянуть еще раз. Изначально марка выпускала только аксессуары — сумки, ремни и украшения, — но теперь продает и одежду, и обувь. Впрочем, популярностью у it-girls инстаграма пользуются именно сумки.

Жасмин Лариан, основательница компании, — представительница калифорнийской золотой молодежи: ее отец стоял у истоков компании, выпускающей кукол «Братц» — довольно чудовищных, но почему-то любимых маленькими девочками. Мать Лариан — тоже дизайнер, так что девушку можно уже назвать представительницей профессиональной династии. Свой собственный бренд она запустила, едва окончив Институт моды и технологии в Нью-Йорке, постажировавшись у модельера Джейсона Ву и набив руку на изготовлении цветочных веночков для своих друзей. В 2018 году журнал Forbes назвал Жасмин Лариан в числе 30 самых влиятельных молодых людей в возрасте до 30 лет в категории «Искусство и стиль».

Слишком откровенное бикини далеко не впервые вызывает возмущение общественности: с самого начала своего изобретения этот фасон купального костюма раздражал общественность.

До того как Мэрилин Монро и Брижит Бардо постарались приучить общественность к тому, что раздельный купальник на женщине — это нормально, ретрограды пытались заставить дам прикрыться.

Например, в 1951 году после первого в истории конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в Лондоне, организаторы под давлением общественности отказались от выходов в бикини, поскольку это выглядело слишком вызывающе.

А причина, по которой женские купальники в начале 40-х начали разделяться на две части, весьма прозаична: во время Второй мировой войны в США власти потребовали, чтобы производители одежды использовали как можно меньше ткани. Раздельный купальник родился из экономии, а название свое получил после того, как в 1947 году французский модельер Луи Реар представил на суд публики купальник из двух частей. По меркам того времени он был таким крошечным, что получил название «Атолл Бикини» в честь острова, где за год до этого США впервые провели ядерные испытания.

 
 
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