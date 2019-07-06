Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
IT.Tut.by
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Разное
Фитофтороз картофеля
07.07.2019 —
Разное
|
Савецкая вёска
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Савецкая вёска
0
Ссылка на источник
70
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фитофтороз картофеля
Загрузка...
Новости дня
Новости разные
«Это же …» Соцсети возмутились прозрачным купальником за 590 долларов
«Я толстая счастливая женщина, которая не боится флиртовать и заниматься сексом». Мнение о принятии себя
Главные новости сегодня
В Минске простились с погибшей во время салюта 3 июля. Были и власти, и военные
15:19,
Tut.by
Что за яркие желтые велосипеды по всему центру? В Минске запустили первый байкшеринг без стоянок
11:33,
Tut.by
Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья
19:08,
Виртуальный Брест
На Ивана на Купала. Самые яркие моменты праздника в Буда-Кошелеве
22:48,
Газета Авангард
Брестский центр гигиены: загрязняющих веществ в почве, воде и воздухе около аккумуляторного завода нет
18:22,
Tut.by
Юношеский чемпионат Беларуси завершился скандалом. Накануне финала АБФФ изменила регламент
20:06,
Tribuna.com
Глеб о шамане в сборной Малафеева: «Один раз он подошел к игроку и сказал: «Видел сон, ты забьешь». Тот ответил: «Ты не знаешь, что я вратарь?»
17:50,
Tribuna.com
Обустроена площадка для выгула собак
14:52,
Савецкая вёска
И журавли уносят лето, раскинув серие крыла
16:42,
Газета Авангард
Каб не адбылося трагічнага выпадку
16:42,
Газета Авангард
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
Разное
Погибшую во время салюта минчанку проводили в последний путь
15:35,
Партизан
Власти оценили смерть минчанки во время салюта в $12,5 тысяч
13:00,
Партизан
В БРИКС выражают озабоченность в связи с кризисом в зоне Персидского залива
12:21,
Интерфакс
В Вороновском районе новый глава землеустроительной службы
09:48,
Вороновская газета
Украина превратилась в "мировой хаб" по поставкам нелегальных сигарет в Европу, констатируют в Киеве
16:09,
Интерфакс
В Витебской области открыт благотворительный счет на сохранение историко-культурного наследия региона
12:54,
Интерфакс
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
10:27,
Интерфакс
Все новости
21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера
Что за яркие желтые велосипеды по всему центру? В Минске запустили первый байкшеринг без стоянок
06.07.2019,
Tut.by
В Минске простились с погибшей во время салюта 3 июля. Были и власти, и военные
06.07.2019,
Tut.by
Как возрождается и платит по долгам Serge
06.07.2019,
Tut.by
Чудеса на кладбище. Невидимая рука с ювелирной точностью укладывала на могилы поваленные ветром деревья
06.07.2019,
Виртуальный Брест
Десять фото NASA, после которых вы влюбитесь в космос
06.07.2019,
IT.Tut.by
Вы были в туалете на станции в Смолевичах? Это же ужас-ужас! Лучшее за неделю на «Доске позора»
06.07.2019,
Tut.by
5 вещей, которые уже устарели, но снова стали крутыми. А вы и не заметили
06.07.2019,
Tut.by
Все новости
»
Свежие газеты
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Архив (Разное)
Весь архив
»
Самое читаемое за неделю
Кровавый салют: в Минске 3 июля погибла женщина
04.07.2019,
БДГ
Праздничная программа ко Дню Независимости РБ в Солигорске. АНОНС.
01.07.2019,
Soligorsk News
Сколько времени показывают странные часы? Задача для школьников из России
05.07.2019,
Tut.by
Муж погибшей во время салюта: «Расследование только началось, виновные будут наказаны»
04.07.2019,
Tut.by
«Ничего себе салют - осколки летают». Очевидцы о ЧП в праздничный день 3 июля
04.07.2019,
Tut.by
Самая секретная подлодка. Что загорелось под водой на Северном флоте?
03.07.2019,
Tut.by
«Я всю жизнь его боялась». Дочь «батюшки со свастикой» рассказала о сексуальном насилии со стороны отца
01.07.2019,
Tut.by
Все новости
»
Бизнес-Инфо
Основная разновидность металлопроката и сферы его применения
Неординарные подарки на день рождения
Особенности выбора винного шкафа
Оформление свадеб тканями в Одессе
Геленджик.
Как похудеть в домашних условиях
Особенности лечения рака в Израиле
Как выбрать чемодан
МФУ
Ах, эта завораживающая наружная световая реклама!
Партнёры
21.by
Butik.ru
джинсовые жилетки женские
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2018 21.by