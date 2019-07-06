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«Я толстая счастливая женщина, которая не боится флиртовать и заниматься сексом». Мнение о принятии себя

07.07.2019 08:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В своем фейсбуке работница соцслужбы, переводчица и феминистка Анна Топилина написала откровенный пост о принятии своего тела, сопроводив его откровенным снимком. Почитайте, вдруг вы тоже «счастливая толстая женщина», просто пока не знаете об этом.


Фото: facebook.com/anna.topilina

«Нет на свете ничего более провоцирующего, возмутительного и опасного, чем довольная и счастливая толстая женщина. Ни один пост о феминизме, ни одна разжигающая заметка имени разудалой мизандрии (понятие, обозначающее ненависть по отношению к мужчинам. — Прим. редакции), ни одно изложение спорных политических взглядов никогда не вызовет такого потока прямой агрессии, как незамысловатый пост о том, что телу можно позволить быть любым. И толстым тоже можно. И частенько (сюрприиииииз!) это даже полезно для здоровья. И что с этим можно жить, не страдая и не мучаясь, а получая от жизни удовольствие.

«Но это же проблема», брызжут слюной сферические комментаторы в вакууме, как же ты не видишь, «бестолковая феминистическая жируха», что «жир, торчащий отовсюду, не есть признак здоровья и привлекательности. В этом нет ничего «нормального» и никто не должен принимать это как должное, в первую очередь сами толстяки». И вообще, «в реальности люди будут котировать только здоровых и привлекательных людей», — продолжают они. Ну да, а остальных, видимо, — паковать в уютные товарные вагоны и свозить в современные аналоги Освенцима. А то чё они, ей-богу.

«Это все от распущенности, — орут они, — от лени!» «На 1 человека, у которого лишний вес идет от генетики/болезней, приходится полсотни обычных ленивых жирдяев, которые сидят на диванчике со сладким/жареным, а потом обвиняют в этом экологию, свою работу, окружающих, что угодно, только не себя».

Ой-вэй, земля налетает на небесную ось, жирдяи распустились! Из берегов вышли! Им нужно срочно идти и худеть, и не оскорблять своим мизерабельным экзистансом слабонервных окружающих. При этом комментатор — мерило эстетики и живое воплощение золотого сечения — считает, что «когда люди тыкают в (толстяков) пальцем — это заслуженно, ага. Не очень корректно, но справедливо».

Меня это все страшно умиляет, потому что по этому ж материалу можно писать углубленное пособие по практической мизогинии (женоненавистничеству. — Прим. редакции). Да-да, именно мизогинии, потому что фэтфобия (дискриминация людей, связанная с их весом. — Прим. редакции) — это не какое-то отдельное психическое расстройство, выносящее кукушечку особо отличившимся гражданам. Это на самом деле — одно из очень очевидных проявлений ненависти к женщинам и желания их подчинить и снова засунуть в привычные патриархальные рамки.

В мужском варианте все просто, как дважды два: как ты смеешь, женщина, сидеть там, такая довольная, и не заботиться о том, что я о тебе подумал? Как ты смеешь не хотеть быть сексуальной для меня? Как ты смеешь не соответствовать моим представлениям о прекрасном и не рыдать от этого в подушку? Как ты смеешь вообще показываться на людях, если ты мне не нравишься? Как ты смеешь не укрощать плоть, чтобы твое существование стало хотя бы немного оправданным в моих глазах? Ведь единственной допустимой причиной, по которой женщина имеет право не быть сексуальным объектом и объектом созерцания и оценивания, — это некая «болезнь». Здоровая баба должна хотеть мне нравиться — и баста.

В случае с женщинами речь часто идет об интернализированной мизогинии (что очень грустно): как ты смеешь не делать всего того, что абсолютно необходимо делать? Как ты смеешь выйти из гонки вооружений, не участвовать в бесконечном соревновании и быть при этом абсолютно довольной собой? Как ты смеешь кому-то не нравиться и не страдать от этого? Как ты не боишься, что тебя за это накажут?! (Сорок кошек! Одиночество! Смерть!)

Как ты смеешь свободно выражать себя и делать, что хочется, когда (я точно знаю! с детства выучила!) делать так, как ты, ни в коем случае нельзя? (Но очень хочется). Как тебе не стыдно?! (И почему мне так нельзя, хехе).

Так вот — я никогда в своей жизни не была такой счастливой, как сейчас — в теле толстой, довольной женщины. Которая не сто рублей, чтобы всем нравиться. Которая не боится провоцировать одним своим существованием. Которая не боится говорить об этом вслух. Не боится жить, флиртовать, одеваться в яркое, заниматься сексом, говорить вслух и совершенно не озадачиваться вопросами того, насколько мое тело приятно очам очередного *** с горы. Мое тело — мое дело. И твое, сестра, тело — твое дело. И больше — ничье.

* Все цитаты в этом посте взяты из жизни и адресованы лично мне, героев выдавать не буду, но такого добра в интернетах — хоть электроэнергию из него добывай.

* Замечу на полях, что в тексте речь про «лишний вес», потому что в сегодняшних стандартах красоты именно он является худшим жупелом, противопоставляющимся «здоровью, привлекательности и красоте». В другие времена и в других культурах это могла быть худоба, или любые другие штуки, идущие вразрез с нормами общества.

* В комментариях пишут, что это не «толстая». Ага, пойдите и расскажите это всем тем людям, которые на протяжении предыдущих двадцати лет (с перерывами) периодически поливали меня ненавистью, рассказывали, что я свинья и корова, указывали, как мне выглядеть и как жить, и так далее, и тому подобное.

(К тому же в слове «толстый» для меня нет негативной смысловой нагрузки — не нужно уговаривать меня, что я «не толстая, а красивая», потому что мой point как раз в том, что это не антонимы)

 
 
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В своем фейсбуке работница соцслужбы, переводчица и феминистка Анна Топилина написала откровенный пост о принятии своего тела, сопроводив его откровенным...
 
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