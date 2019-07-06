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Грибные дачи рядом с Минском: почем их продают и как они выглядят

07.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этим летом дачи просто нарасхват. Мы уже посмотрели, за сколько предлагают варианты с баньками, коммуникациями и рядом с Минском. Поскольку июль обещает быть дождливым и теплым (а это самая грибная погода) — сделали подборку дач, расположенных у леса. Фото и цены — в материале.

СТ «Лесное»

Дача находится в СТ «Лесное», в 25 км от МКАД (д.Петришки, молодечненское направление). Дом щитовой с шиферной крышей, обшит сайдингом. Отопление печное, проведено электричество, вода сезонная на участке. Зимой по выходным работает колонка с артезианской водой. Участок — 4,3 сотки. Рядом лесной массив (ягоды, грибы), а также реки Вилия и Вязынка. Цена — 6,2 тысячи долларов в эквиваленте.



СТ «Сутоки»

Дача расположена в СТ «Сутоки» — это порядка 50 км от МКАД в московском направлении (Смолевичский район). Площадь дома — 54 квадратных метра, участка — 5 соток. Участок крайний у грибного леса, рядом две реки. Цена — 6,4 тысячи долларов в эквиваленте.



СТ «Вяселка-РТВ»

Дача находится в 40 км от Минска в молодечненском направлении. Дом из бруса, площадью около 30 квадратных метров. Участок — 5 соток, с уклоном, рядом березовая роща. Место живописное, лес рядом, говорится в объявлении о продаже. Цена — 7 тысяч долларов в эквиваленте.


д. Воловщина

Дача расположена в 12 км от МКАД, молодечненское направление. Площадь дома — 33 квадратных метра, участка — 5,7 соток. Отопление печное. Цена — 9 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

СТ «Зеленый дол»

Дача находится в садоводческом товариществе рядом с деревней Бузуны. От Минска ехать порядка 26 км в направлении Ракова. Площадь дома — 56 квадратных метров, участка — 6 соток. Недалеко есть озеро, сосновый ягодный и грибной лес, говорится в объявлении. Цена — 9,9 тысячи долларов в эквиваленте.




СТ «Солнечная поляна»

Дачный домик у леса продают в садоводческом товариществе, расположенном в 17 км от МКАД (мядельское направление). Площадь дома — 33 квадратных метра, участка — 4,8. Отопление печное, вода — сезонная. Лес, если верить объявлению, грибной. Цена — 10 тысяч долларов в эквиваленте.



СТ «Строитель-59»

Подается уютная дача, примыкающая к лесу. Она расположена в 25 км от МКАД в молодечненском направлении (рядом с деревней Турковщина). Площадь дома — 40 квадратных метров, участка — 8 соток. Отопление печное, свет есть, вода. Цена — 10,5 тысяч долларов в эквиваленте (торг).



СТ «Урожай»

Дача находится недалеко от Борисова, в 56 км от МКАД. Площадь дома — 60 квадратных метров. В нем печное отопление, камин, сезонная вода, электричество. Участок — 6 соток. лес рядом. Цена — 11 тысяч долларов в эквиваленте.



СТ «Импульс»

Дача с участком в 6 соток расположена в садоводческом товариществе «Импульс"(молодечненское направление). Двухуровневый деревянный дом, площадью 62 квадратных метра, с верандой и погребом. Отапливается печью и камином. Живописное место, рядом лес. Цена — 12,7 тысячи долларов в эквиваленте.



СТ «Дружба»

Дача находится в СТ «Дружба» (пуховичское направление). Площадь дома — 78 квадратных метров, участка — 6 соток. Отопление печное, канализация местная. Цена — 34 тысячи долларов в в эквиваленте.



СТ «Сосны-сад»

Продается ухоженная дача рядом с хвойным лесом. Расположена в Крыжовке в СТ «Сосны-сад» (12 км от МКАД, молодечненское направление). Площадь дома — 80 квадратных метров, участка — 4 сотки. Рядом лес и Минское море. Цена — 45 тысяч долларов в эквиваленте.



СТ «Водолей-2010»

Дача расположена рядом с Острошицким городком. Площадь дома — 180 квадратных метров, участка — 10 соток. Все коммуникации заведены в дом. Лес рядом. Цена — 195 тысяч долларов в эквиваленте.




 

 
 
 
Теги: Минск
 
 
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