«Ислочь» против «Славии» и подвальные разборки. Анонс третьего дня 14-го тура ЧБ

Источник материала:
Tut.by
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5 июля стартовал 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу, открыл который матч между минским «Динамо» и БАТЭ. Первое «класико» сезона на стадионе «Трактор» завершилось непростой победой 15-кратных чемпионов страны.
БАТЭ на время возглавил чемпионат. Но уже в субботу брестское «Динамо» подвинуло борисовчан с вершины, обыграв с минимальным счетом «Витебск».
«Шахтер» в Солигорске одержал волевую победу над «Минском», который 25 минут играл вдесятером, а в концовке матча остался еще и без вратаря.
Под будущие европейские баталии белорусские клубы начинают брать новых игроков. Минское «Динамо» подписало результативного сербского полузащитника, а «Шахтер» — сербского центрального защитника.
Все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV.
Кроме суперматча в Минске в первый день тура сыграли «белазовцы»:
«Динамо» (Минск) — БАТЭ — 1:2
«Торпедо-БелАЗ» — «Дняпро-МЧЗ» — 1:0
6 июля тоже было интересно:
Брест обыграл «Витебск» и снова возглавил чемпионат">РЦОР-БГУ — «Неман» — 2:4
«Шахтер» — ФК «Минск» — 3:2
ФК «Витебск» — «Динамо» (Брест) — 0:1
7 июля свои матчи сыграют обитатели дна чемпионата:
«Ислочь» — «Славия», 16.00;
ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 18.00;
ФК «Гомель» — ФК «Городея», 19.45.
Положение в чемпионате после второго дня 14-го тура:
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Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Когда: 10 июля, 20.00
Где: «Борисов-Арена»
Сколько: от 4 рублей
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Теги
: Брест
, Витебск
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