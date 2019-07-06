«Ислочь» против «Славии» и подвальные разборки. Анонс третьего дня 14-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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5 июля стартовал 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу , открыл который матч между минским «Динамо» и БАТЭ. Первое «класико» сезона на стадионе «Трактор» завершилось непростой победой 15-кратных чемпионов страны.

БАТЭ на время возглавил чемпионат . Но уже в субботу брестское «Динамо» подвинуло борисовчан с вершины , обыграв с минимальным счетом «Витебск».

«Шахтер» в Солигорске одержал волевую победу над «Минском» , который 25 минут играл вдесятером, а в концовке матча остался еще и без вратаря.



Тренера брестского «Динамо» второй месяц подряд признают лучшим в чемпионате. Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Под будущие европейские баталии белорусские клубы начинают брать новых игроков. Минское «Динамо» подписало результативного сербского полузащитника, а «Шахтер» — сербского центрального защитника .

Все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

Кроме суперматча в Минске в первый день тура сыграли «белазовцы»:

«Динамо» (Минск) — БАТЭ — 1:2

«Торпедо-БелАЗ» — «Дняпро-МЧЗ» — 1:0

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Брест обыграл «Витебск» и снова возглавил чемпионат">РЦОР-БГУ — «Неман» — 2:4

«Шахтер» — ФК «Минск» — 3:2

ФК «Витебск» — «Динамо» (Брест) — 0:1

7 июля свои матчи сыграют обитатели дна чемпионата:

«Ислочь» — «Славия», 16.00;



ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 18.00;



ФК «Гомель» — ФК «Городея», 19.45.



Положение в чемпионате после второго дня 14-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 14 11 3 0 32 7 36 2 БАТЭ 14 11 1 2 24 5 34 3 Шахтер 14 10 1 3 22 11 31 4 Торпедо-БелАЗ 14 8 3 3 21 11 27 5 Динамо (Минск) 14 8 1 5 20 14 25 6 Ислочь 13 7 1 5 16 14 22 7 Неман 14 6 1 7 18 21 19 8 ФК Городея 13 5 4 4 10 12 19 9 Славия 13 5 3 5 16 15 18 10 ФК Витебск 14 4 4 6 13 18 16 11 ФК Минск 14 2 6 6 15 21 12 12 РЦОР-БГУ 14 2 5 7 18 35 11 13 Дняпро-МЧЗ 14 2 4 8 11 21 10 14 ФК Слуцк 13 2 4 7 10 24 10 15 ФК Гомель 13 2 2 9 21 26 8 16 Торпедо (Минск) 13 1 3 9 3 15 6

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Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов Когда: 10 июля, 20.00 Где: «Борисов-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН