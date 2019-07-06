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Оформлен самый быстрый нокаут в истории UFC
Источник материала: Tut.by
На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе (США) состоялся поединок в полусреднем весе между Хорхе Масвидалем и бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном. Этот поединок завершился уже на пятой секунде первого раунда и стал самым быстрым в истории UFC,
Масвидаль с команды о старте боя резко бросился на Аскрена, который в ответ попытался пройти сопернику в ноги. В этот момент Масвидаль нанес коленом удар в голову Бену, который тут же оказался в глубоком нокауте. Масвидаль успел нанести еще несколько ударов перед тем, как судья оттянул его.
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