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Восемь правил гигиены, которые важно соблюдать дома
Источник материала: Tut.by
Для здоровья важнее предотвратить распространение микробов дома, чем наводить порядок, ориентируясь на те места, которые выглядят грязными, пишет
Опросив около двух тысяч человек,
Гигиена — это уборка определенных мест в конкретное время, даже если они выглядят чистыми, чтобы остановить распространение «вредных» микробов.
Вот восемь моментов, когда гигиена особенно важна:
А, например, полы и мебель могут визуально казаться грязными, но, как правило, на них обитают микробы, которые не несут рисков для здоровья человека.
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Для здоровья важнее предотвратить распространение микробов, чем наводить порядок в доме, ориентируясь на те места, которые выглядят грязными.
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