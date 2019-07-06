Восемь правил гигиены, которые важно соблюдать дома

Источник материала: Tut.by

Для здоровья важнее предотвратить распространение микробов дома, чем наводить порядок, ориентируясь на те места, которые выглядят грязными, пишет BBC .



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Опросив около двух тысяч человек, Королевское общество социального здравоохранения (Великобритания) пришло к выводу: люди часто игнорируют соблюдение правил гигиены дома. Для здоровья куда важнее мыть руки после туалета, чем, например, заботиться о чистоте полов.

Гигиена — это уборка определенных мест в конкретное время, даже если они выглядят чистыми, чтобы остановить распространение «вредных» микробов.

Вот восемь моментов, когда гигиена особенно важна:

готовка: важно мыть разделочные доски после приготовления сырого мяса и перед приготовлением таких блюд, как бутерброды или снеки;

важно мыть разделочные доски после приготовления сырого мяса и перед приготовлением таких блюд, как бутерброды или снеки; еда руками: важно мыть руки;

важно мыть руки; после использования туалета: важно мыть руки;

важно мыть руки; когда люди чихают, кашляют или сморкаются: важно мыть руки;

важно мыть руки; использование тряпок и полотенец для уборки: мойте их после того, как вытерли загрязненную поверхность. Для кухни одноразовые бумажные полотенца лучше обычных;

мойте их после того, как вытерли загрязненную поверхность. Для кухни одноразовые бумажные полотенца лучше обычных; уход за питомцами: мойте руки;

мойте руки; вынос мусора: мойте руки;

мойте руки; уход за больными: мойте руки.

А, например, полы и мебель могут визуально казаться грязными, но, как правило, на них обитают микробы, которые не несут рисков для здоровья человека.