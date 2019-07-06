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Восемь правил гигиены, которые важно соблюдать дома

07.07.2019 09:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для здоровья важнее предотвратить распространение микробов дома, чем наводить порядок, ориентируясь на те места, которые выглядят грязными, пишет BBC.


Фото: pixabay.com

Опросив около двух тысяч человек, Королевское общество социального здравоохранения (Великобритания) пришло к выводу: люди часто игнорируют соблюдение правил гигиены дома. Для здоровья куда важнее мыть руки после туалета, чем, например, заботиться о чистоте полов.

Гигиена — это уборка определенных мест в конкретное время, даже если они выглядят чистыми, чтобы остановить распространение «вредных» микробов.

Вот восемь моментов, когда гигиена особенно важна:

  • готовка: важно мыть разделочные доски после приготовления сырого мяса и перед приготовлением таких блюд, как бутерброды или снеки;
  • еда руками: важно мыть руки;
  • после использования туалета: важно мыть руки;
  • когда люди чихают, кашляют или сморкаются: важно мыть руки;
  • использование тряпок и полотенец для уборки: мойте их после того, как вытерли загрязненную поверхность. Для кухни одноразовые бумажные полотенца лучше обычных;
  • уход за питомцами: мойте руки;
  • вынос мусора: мойте руки;
  • уход за больными: мойте руки.

А, например, полы и мебель могут визуально казаться грязными, но, как правило, на них обитают микробы, которые не несут рисков для здоровья человека.

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Для здоровья важнее предотвратить распространение микробов, чем наводить порядок в доме, ориентируясь на те места, которые выглядят грязными.
 
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