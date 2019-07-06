ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Откровенно: исповедь людей, борющихся с алкоголизмом

07.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>   - Ну, тварь, сейчас ты отхватишь! - слышится истошный крик моих пьющих соседей. 

  На часах три часа утра. Просыпаюсь, а баталии между «сладкой парочкой» не стихают. Мои соседи время от времени дебоширят, и уже,  казалось бы, можно было бы и привыкнуть. Только просыпаться посреди ночи от отборного мата, криков и сильного грохота, скажу я вам, не весьма приятно. 

  Толику и Вале не привыкать бурно выяснять отношения посреди ночи - алкоголь стирает всякие границы стеснения. А общение двух влюбленных выходит далеко за рамки приличия: вместо комплиментов - отборный русский мат, вместо нормальных отношений - оплеухи и затрещины,  вместо завтрака, обеда и ужина - пить все, что горит.

  Каждый из нас прямо или косвенно сталкивался с алкоголизмом родных, друзей, знакомых, соседей. Это всегда непросто, больно, тяжело и стыдно. Мы  расскажем о людях, связанных одной общей бедой, о группе «Анонимные алкоголики».  Мы побывали на собрании членов данного сообщества, побеседовали с мужчинами и женщинами, которые каждый день преодолевают сильнейшую тягу к алкоголю. 

  Об «Анонимных алкоголиках» 

  «Сегодня я иду на собрание анонимных алкоголиков», - сообщаю я своей знакомой. У той округляются глаза: «Как, Наташа, ты же вроде не пьешь?».

  Согласитесь, алкоголизм -  это не та тема, о которой можно поговорить с соседкой за чашечкой кофе. Это явление, порицаемое обществом. Одни семьи пытаются замалчивать эту тему, другие об этом открыто говорят. Очевидно другое: алкоголизм - это зияющая рана в сердцах родителей, жен, детей и всех родственников. И бороться с этой бедой необходимо. Сообща. 

  Итак, я спешу на собрание анонимных алкоголиков, которое проходит в помещении на  улице Рокоссовского (здание наркодиспансера). Меня радушно встречают. Мы приступаем к разговору. 

  - В Пинске группа существует шесть лет,рассказывают члены сообщества.Собрания бывают закрытыми и открытыми. На закрытых собраниях  мы делимся друг с другом переживаниями, проблемами, разговариваем по душам. Главный принцип - выслушивать  друг друга, но не осуждать. На открытые могут прийти все желающие: представители других групп, общественных объединений, а также  жены и родственники алкозависимых. 

  Чтобы проникнуться проблемой и на самом деле узнать, как проходят такие встречи, меня пригласили на закрытое собрание. 
Имена изменены по этическим соображениям. 

  «Всем привет. Я Саша. И я алкоголик»

  - Как правило, в группе остаются 15-20% из пришедших, остальные уходят, - отмечают члены сообщества. - У нас все равны: не важно какого ты достатка, социального статуса. Мы не делаем разграничений между собой и алкоголиком, стоящим за магазином с бутылкой, поскольку понимаем, что  ничем не отличаемся. И не важно, сколько каждый из нас в завязке: месяц, год, два, а быть может, и десять. Все мы больны алкоголизмом. Да, вы не ослышались: это настоящая болезнь, такая же, как и онкология, например. Каждый из нас своей дорогой пришел  в группу. До «Анонимных алкоголиков» мы пытались как-то бороться с проблемой: одни зашивались, другие ходили к наркологам, психотерапевтам, психологам и еще бог весть к кому. Но только благодаря группе мы постепенно смогли прийти в себя. Мы не строим грандиозных планов на будущее, наша главная цель — прожить новый день в трезвости. 

  На подобных встречах я никогда не была и для меня это было в диковинку. Итак, собрание анонимных алкоголиков всегда начинается с минуты молчания. Так члены сообщества выражают свою солидарность с этой проблемой. Затем мужчины и женщины читают молитву и сразу меня предупреждают: «Не думайте, что это не секта. Просто с такой бедой справиться без вмешательства высших сил крайне проблематично». И вот  члены группы рассказывают мне о самом главном - программе «12 шагов Анонимных алкоголиков»: 12 шагов к трезвой, здоровой, наполненной счастьем и радостью жизни. В этих «12 заповедях алкоголика» - все этапы его борьбы: признание проблемы, осознание, что самому справиться с пагубной привычкой невозможно, полное доверие высшим силам, оценка своей жизни, поиск причины, раскаяние, искупление вины, но самый главный шаг, он же последний, - помощь другим страждущим.  

  - Привет, меня зовут Саша, и я алкоголик,говорит участник группы.

  - Привет, Саша, - слышится в ответ

  Каждый из собравшихся представляется. Затем члены группы выбирают темы, которые они будут обсуждать. Делятся друг с другом последними новостями, переживаниями - словом, в дружеской беседе обнажают друг перед другом душу. А еще отмечают: так, как алкоголик алкоголика, их не поймет никто: ни жена, ни дети, ни родители. Их истории крайне похожи: каждый свернул на кривую тропу, едва не погряз в болоте проблем, быта и беспробудного пьянства. Но спасительную соломинку под названием «Анонимные алкоголики» все-таки удалось отыскать. 

  - Мы не осуждаем друг друга, а поддерживаем - это основополагающий принцип нашей группы, - отмечают собравшиеся

  А вот  Виктор, житель Лунинца (гость группы), который 15 лет не пьет, очень удивил меня своей позицией:

  - Когда я вижу алкоголика возле магазина, я понимаю: мы с ним одинаковые. Между мной и им - одна стопка водки. А дальше запой и беспробудное пьянство. Чтобы не пить, именно поэтому я и хожу в группу. Мне достаточно одной капли алкоголя, и я уже не смогу остановиться. 

  К слову, на собрании присутствовали и две женщины, каждая со своей судьбой, но с общей проблемой. Они, к слову, очень счастливы, что попали в группу. Говорят, все могло закончиться плачевно. Ведь, как известно, женский алкоголизм  намного страшнее мужского. 

  Двадцать лет беспробудного пьянства

  - Пьющих ждет три  пути: тюрьма, психлечебница, могила,начинает свой рассказ Василий. -  Уж кому, как не мне, это знать: пил я больше 20 лет,  последние два года в завязке. Впервые выпил  в 15-16 лет. Даже не стал замечать, как эта проблема стала затягивать меня все глубже и глубже. Сначала все начиналось банально: выпивали в компаниях, я уже тогда умудрялся напиваться до беспамятства. Мне всегда было сложно себя контролировать: там, где одна стопка, там две, три и так - до бесконечности. Алкоголики ведь не умеют себя держать в узде. Да и признаться, алкоголиком я себя стал считать только к 40 годам. Все это время полагал, что проблем у меня нет. 

  Помню свой самый длинный запой -  он длился 12 дней: это было полное физическое и моральное опустошение. Состояние было удручающее, пили тогда с товарищами все, что горело, стали появляться различные нехорошие мысли в голове. 

  Алкоголизм - это болезнь лжи и отрицания, души и тела, ты думаешь, что у тебя все хорошо, ты не находишься в зависимости. Но это не так. Алкоголизм есть синоним слова эгоизм. Ты думаешь только о себе: тебе плевать на чувства и переживания жены, родителей. Многие семьи разваливаются из-за алкоголизма. Моей тоже не стало из-за этой напасти. Мне пришлось обратиться к наркологу. 

  Я  пытался бросить пить: в Минск ездил, кодироваться  пробовал. Все без толку. Тяга к спиртному пересиливает даже страх смерти. Была в моей жизни ситуация, когда я находился в реанимации, на грани жизни и смерти. И знаете, что я сделал, когда чуть не сыграл в ящик? После выписки снова пошел отмечать. Хотя алкоголь был строго мне противопоказан и мог меня мгновенно убить.

  Раньше все было подчинено одной-единственной тяге - найти и выпить. Любой ценой. Голова без алкоголя не «варила», мир без алкоголя - только в серых тонах. 

  Алкоголики - чемпионы мира по самооправданию. Раньше я винил в бедах кого угодно, но только не себя. Сейчас же все наоборот. Я осознал, что сам лично совершил массу промахов и ошибок,  пустил под откос свою жизнь. Группа «Анонимные алкоголики» помогает мне чувствовать себя гораздо лучше, у меня нет внутреннего конфликта с собой. Мне стыдно перед сыном, что я у него забрал огромный кусок детства. Я ему всегда говорю: помни, что твой отец алкоголик. Пусть лучше совсем не пьет, ни грамма. Пусть даже не прикасается к этой проклятой бутылке. 

  «Пропил все. Даже престижную должность»

  Он имел престижную должность, уважение коллег, но лишился всего из-за алкоголя. 

  Анатолию 55 лет, он вежлив, тактичен, производит самое что ни на есть приятное впечатление. За плечами - два высших образования, прекрасная, высокооплачиваемая  работа. Только в один момент жизнь его пошла под откос, когда туда вмешался алкоголь. 

  - Раньше я занимал руководящую должность, - отмечает Анатолий. - Получал стабильную высокую зарплату и ни в чем не нуждался. В 90-е годы было  нормальным явлением: подписал контракт - тебе несут бутылочку, опрокинули рюмочку-вторую. 

  Мне сейчас 55, но только 15 лет назад я понял, что у меня проблемы. У меня ведь отец алкоголик. Он даже умер от пьянства. Раньше я его ненавидел, а теперь начал понимать…

  Был случай, когда я пал ниже собственного достоинства. Достиг того самого дна. Ведь у всех оно разное: кто-то попадает в психушку, кто-то в тюрьму, кто-то спивается и умирает. Люди такие страшные вещи совершают на пьяную голову…

   Как-то мне нужно было  на опохмел. Я пошел к знакомому и  попросил одолжить денег. На что надо не сказал - соврал. Тот мне дал. На следующий день опять нужно было опохмелиться. Я прошел просить денег взаймы. Его не было дома, двери были открыты… Я взял недопитую бутылку коньяка, стал выходить и… наткнулся прямо на хозяина дома. Я тогда чуть со стыда не сгорел, объяснил ему, что у меня проблемы…

  Он мне в ответ: «Так чего ты правду не сказал?..»

  Алкоголизм постепенно стал влиять на все сферы моей жизни. На работе меня «попросили» с должности, а дома ждала вечно плачущая и молящая исправиться жена.  Помню, иду по городу: вижу - бывшие коллеги возвращаются с работы, я поспешил перейти на другую сторону улицы…

  Мне удавалось больше семи месяцев не пить, но потом срывался, а дальше - алкогольное забвение. Семь раз пытался кодироваться, да и это не помогло. Свое спасение я нашел именно в группе «Анонимные алкоголики», где меня приняли, поняли и протянули руку помощи.
В «Анонимных алкоголиках» есть 12 шагов к нормальной, полноценной жизни. Один из них - возвращение долгов. Раньше, будучи при должности, я помог молодой семье. Они меня решили «отблагодарить» и сунули в карман 50 долларов. Я никогда  взятки не брал, долго отнекивался, но в итоге деньги оставил. Это было давно, но забыть эту историю никак не мог. На 9 этапе программы «Анонимных алкоголиков» есть пункт - возвращение долгов. Спустя  годы я нашел ту пару и вернул деньги. Они долго отнекивались, не хотели брать, но я настоял. Вы даже представить не можете, как они были изумлены. А я испытал такой покой…

  Если вы или ваши близкие испытывают похожие проблемы, обратиться можно по телефону: (8044) 465-39-60

  P.S. Продолжение материала читайте в следующих номерах «ПВ». 

 Наталья ЛЕШКЕВИЧ
 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  - Ну, тварь, сейчас ты отхватишь! - слышится истошный крик моих пьющих соседей.    На часах три часа утра. Просыпаюсь, а баталии между «сладкой парочкой» не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Овощной крем-суп, блинчики из кабачка и абрикосовый пирог. Топ сезонных и очень вкусных рецептов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика