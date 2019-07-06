Откровенно: исповедь людей, борющихся с алкоголизмом

Источник материала: Пинский Вестник

- Ну, тварь, сейчас ты отхватишь! - слышится истошный крик моих пьющих соседей.



На часах три часа утра. Просыпаюсь, а баталии между «сладкой парочкой» не стихают. Мои соседи время от времени дебоширят, и уже, казалось бы, можно было бы и привыкнуть. Только просыпаться посреди ночи от отборного мата, криков и сильного грохота, скажу я вам, не весьма приятно.



Толику и Вале не привыкать бурно выяснять отношения посреди ночи - алкоголь стирает всякие границы стеснения. А общение двух влюбленных выходит далеко за рамки приличия: вместо комплиментов - отборный русский мат, вместо нормальных отношений - оплеухи и затрещины, вместо завтрака, обеда и ужина - пить все, что горит.



Каждый из нас прямо или косвенно сталкивался с алкоголизмом родных, друзей, знакомых, соседей. Это всегда непросто, больно, тяжело и стыдно. Мы расскажем о людях, связанных одной общей бедой, о группе «Анонимные алкоголики». Мы побывали на собрании членов данного сообщества, побеседовали с мужчинами и женщинами, которые каждый день преодолевают сильнейшую тягу к алкоголю.



Об «Анонимных алкоголиках»



«Сегодня я иду на собрание анонимных алкоголиков», - сообщаю я своей знакомой. У той округляются глаза: «Как, Наташа, ты же вроде не пьешь?».



Согласитесь, алкоголизм - это не та тема, о которой можно поговорить с соседкой за чашечкой кофе. Это явление, порицаемое обществом. Одни семьи пытаются замалчивать эту тему, другие об этом открыто говорят. Очевидно другое: алкоголизм - это зияющая рана в сердцах родителей, жен, детей и всех родственников. И бороться с этой бедой необходимо. Сообща.



Итак, я спешу на собрание анонимных алкоголиков, которое проходит в помещении на улице Рокоссовского (здание наркодиспансера). Меня радушно встречают. Мы приступаем к разговору.



- В Пинске группа существует шесть лет, - рассказывают члены сообщества. - Собрания бывают закрытыми и открытыми. На закрытых собраниях мы делимся друг с другом переживаниями, проблемами, разговариваем по душам. Главный принцип - выслушивать друг друга, но не осуждать. На открытые могут прийти все желающие: представители других групп, общественных объединений, а также жены и родственники алкозависимых.



Чтобы проникнуться проблемой и на самом деле узнать, как проходят такие встречи, меня пригласили на закрытое собрание.

Имена изменены по этическим соображениям.



«Всем привет. Я Саша. И я алкоголик»



- Как правило, в группе остаются 15-20% из пришедших, остальные уходят, - отмечают члены сообщества. - У нас все равны: не важно какого ты достатка, социального статуса. Мы не делаем разграничений между собой и алкоголиком, стоящим за магазином с бутылкой, поскольку понимаем, что ничем не отличаемся. И не важно, сколько каждый из нас в завязке: месяц, год, два, а быть может, и десять. Все мы больны алкоголизмом. Да, вы не ослышались: это настоящая болезнь, такая же, как и онкология, например. Каждый из нас своей дорогой пришел в группу. До «Анонимных алкоголиков» мы пытались как-то бороться с проблемой: одни зашивались, другие ходили к наркологам, психотерапевтам, психологам и еще бог весть к кому. Но только благодаря группе мы постепенно смогли прийти в себя. Мы не строим грандиозных планов на будущее, наша главная цель — прожить новый день в трезвости.



На подобных встречах я никогда не была и для меня это было в диковинку. Итак, собрание анонимных алкоголиков всегда начинается с минуты молчания. Так члены сообщества выражают свою солидарность с этой проблемой. Затем мужчины и женщины читают молитву и сразу меня предупреждают: «Не думайте, что это не секта. Просто с такой бедой справиться без вмешательства высших сил крайне проблематично». И вот члены группы рассказывают мне о самом главном - программе «12 шагов Анонимных алкоголиков»: 12 шагов к трезвой, здоровой, наполненной счастьем и радостью жизни. В этих «12 заповедях алкоголика» - все этапы его борьбы: признание проблемы, осознание, что самому справиться с пагубной привычкой невозможно, полное доверие высшим силам, оценка своей жизни, поиск причины, раскаяние, искупление вины, но самый главный шаг, он же последний, - помощь другим страждущим.



- Привет, меня зовут Саша, и я алкоголик, - говорит участник группы.



- Привет, Саша, - слышится в ответ.





Каждый из собравшихся представляется. Затем члены группы выбирают темы, которые они будут обсуждать. Делятся друг с другом последними новостями , переживаниями - словом, в дружеской беседе обнажают друг перед другом душу. А еще отмечают: так, как алкоголик алкоголика, их не поймет никто: ни жена, ни дети, ни родители. Их истории крайне похожи: каждый свернул на кривую тропу, едва не погряз в болоте проблем, быта и беспробудного пьянства. Но спасительную соломинку под названием «Анонимные алкоголики» все-таки удалось отыскать.

- Мы не осуждаем друг друга, а поддерживаем - это основополагающий принцип нашей группы, - отмечают собравшиеся.



А вот Виктор, житель Лунинца (гость группы), который 15 лет не пьет, очень удивил меня своей позицией:



- Когда я вижу алкоголика возле магазина, я понимаю: мы с ним одинаковые. Между мной и им - одна стопка водки. А дальше запой и беспробудное пьянство. Чтобы не пить, именно поэтому я и хожу в группу. Мне достаточно одной капли алкоголя, и я уже не смогу остановиться.



К слову, на собрании присутствовали и две женщины, каждая со своей судьбой, но с общей проблемой. Они, к слову, очень счастливы, что попали в группу. Говорят, все могло закончиться плачевно. Ведь, как известно, женский алкоголизм намного страшнее мужского.



Двадцать лет беспробудного пьянства



- Пьющих ждет три пути: тюрьма, психлечебница, могила, - начинает свой рассказ Василий. - Уж кому, как не мне, это знать: пил я больше 20 лет, последние два года в завязке. Впервые выпил в 15-16 лет. Даже не стал замечать, как эта проблема стала затягивать меня все глубже и глубже. Сначала все начиналось банально: выпивали в компаниях, я уже тогда умудрялся напиваться до беспамятства. Мне всегда было сложно себя контролировать: там, где одна стопка, там две, три и так - до бесконечности. Алкоголики ведь не умеют себя держать в узде. Да и признаться, алкоголиком я себя стал считать только к 40 годам. Все это время полагал, что проблем у меня нет.



Помню свой самый длинный запой - он длился 12 дней: это было полное физическое и моральное опустошение. Состояние было удручающее, пили тогда с товарищами все, что горело, стали появляться различные нехорошие мысли в голове.



Алкоголизм - это болезнь лжи и отрицания, души и тела, ты думаешь, что у тебя все хорошо, ты не находишься в зависимости. Но это не так. Алкоголизм есть синоним слова эгоизм. Ты думаешь только о себе: тебе плевать на чувства и переживания жены, родителей. Многие семьи разваливаются из-за алкоголизма. Моей тоже не стало из-за этой напасти. Мне пришлось обратиться к наркологу.



Я пытался бросить пить: в Минск ездил, кодироваться пробовал. Все без толку. Тяга к спиртному пересиливает даже страх смерти. Была в моей жизни ситуация, когда я находился в реанимации, на грани жизни и смерти. И знаете, что я сделал, когда чуть не сыграл в ящик? После выписки снова пошел отмечать. Хотя алкоголь был строго мне противопоказан и мог меня мгновенно убить.



Раньше все было подчинено одной-единственной тяге - найти и выпить. Любой ценой. Голова без алкоголя не «варила», мир без алкоголя - только в серых тонах.



Алкоголики - чемпионы мира по самооправданию. Раньше я винил в бедах кого угодно, но только не себя. Сейчас же все наоборот. Я осознал, что сам лично совершил массу промахов и ошибок, пустил под откос свою жизнь. Группа «Анонимные алкоголики» помогает мне чувствовать себя гораздо лучше, у меня нет внутреннего конфликта с собой. Мне стыдно перед сыном, что я у него забрал огромный кусок детства. Я ему всегда говорю: помни, что твой отец алкоголик. Пусть лучше совсем не пьет, ни грамма. Пусть даже не прикасается к этой проклятой бутылке.



«Пропил все. Даже престижную должность»



Он имел престижную должность, уважение коллег, но лишился всего из-за алкоголя.



Анатолию 55 лет, он вежлив, тактичен, производит самое что ни на есть приятное впечатление. За плечами - два высших образования, прекрасная, высокооплачиваемая работа. Только в один момент жизнь его пошла под откос, когда туда вмешался алкоголь.



- Раньше я занимал руководящую должность, - отмечает Анатолий. - Получал стабильную высокую зарплату и ни в чем не нуждался. В 90-е годы было нормальным явлением: подписал контракт - тебе несут бутылочку, опрокинули рюмочку-вторую.



Мне сейчас 55, но только 15 лет назад я понял, что у меня проблемы. У меня ведь отец алкоголик. Он даже умер от пьянства. Раньше я его ненавидел, а теперь начал понимать…



Был случай, когда я пал ниже собственного достоинства. Достиг того самого дна. Ведь у всех оно разное: кто-то попадает в психушку, кто-то в тюрьму, кто-то спивается и умирает. Люди такие страшные вещи совершают на пьяную голову…



Как-то мне нужно было на опохмел. Я пошел к знакомому и попросил одолжить денег. На что надо не сказал - соврал. Тот мне дал. На следующий день опять нужно было опохмелиться. Я прошел просить денег взаймы. Его не было дома, двери были открыты… Я взял недопитую бутылку коньяка, стал выходить и… наткнулся прямо на хозяина дома. Я тогда чуть со стыда не сгорел, объяснил ему, что у меня проблемы…



Он мне в ответ: «Так чего ты правду не сказал?..»



Алкоголизм постепенно стал влиять на все сферы моей жизни. На работе меня «попросили» с должности, а дома ждала вечно плачущая и молящая исправиться жена. Помню, иду по городу: вижу - бывшие коллеги возвращаются с работы, я поспешил перейти на другую сторону улицы…



Мне удавалось больше семи месяцев не пить, но потом срывался, а дальше - алкогольное забвение. Семь раз пытался кодироваться, да и это не помогло. Свое спасение я нашел именно в группе «Анонимные алкоголики», где меня приняли, поняли и протянули руку помощи.

В «Анонимных алкоголиках» есть 12 шагов к нормальной, полноценной жизни. Один из них - возвращение долгов. Раньше, будучи при должности, я помог молодой семье. Они меня решили «отблагодарить» и сунули в карман 50 долларов. Я никогда взятки не брал, долго отнекивался, но в итоге деньги оставил. Это было давно, но забыть эту историю никак не мог. На 9 этапе программы «Анонимных алкоголиков» есть пункт - возвращение долгов. Спустя годы я нашел ту пару и вернул деньги. Они долго отнекивались, не хотели брать, но я настоял. Вы даже представить не можете, как они были изумлены. А я испытал такой покой…



Если вы или ваши близкие испытывают похожие проблемы, обратиться можно по телефону: (8044) 465-39-60.



P.S. Продолжение материала читайте в следующих номерах «ПВ».



Наталья ЛЕ ШКЕВИЧ