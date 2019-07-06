|
Британский МИД выделяет более $20 млн в качестве помощи Восточной Европе "для борьбы с дезинформацией"
Источник материала: Интерфакс
Глава МИД Великобритании заявил, что страна в течение трех лет выделит 18 млн фунтов-стерлингов ($23 млн) странам Восточной Европы, чтобы оказать им помощь в борьбе с "фейковыми" новостями.
В заявлении говорится что Лондон "поддержит свободу высказываний и независимые голоса в Западных Балканах чтобы стимулировать формирование сбалансированного независимого контента".
По словам Ханта, в настоящее время только 10% населения мира имеет доступ к свободным СМИ, "а фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общество".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский МИД выделяет более $20 млн в качестве помощи Восточной Европе "для борьбы с дезинформацией"
Глава МИД Великобритании заявил, что страна в течение трех лет выделит 18 млн фунтов-стерлингов ($23 млн) странам Восточной Европы, чтобы оказать им помощь в борьбе с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)