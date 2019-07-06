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Британский МИД выделяет более $20 млн в качестве помощи Восточной Европе "для борьбы с дезинформацией"

07.07.2019 09:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава МИД Великобритании заявил, что страна в течение трех лет выделит 18 млн фунтов-стерлингов ($23 млн) странам Восточной Европы, чтобы оказать им помощь в борьбе с "фейковыми" новостями.

В заявлении говорится что Лондон "поддержит свободу высказываний и независимые голоса в Западных Балканах чтобы стимулировать формирование сбалансированного независимого контента".

По словам Ханта, в настоящее время только 10% населения мира имеет доступ к свободным СМИ, "а фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общество".

 
Теги: Новости
 
 
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Глава МИД Великобритании заявил, что страна в течение трех лет выделит 18 млн фунтов-стерлингов ($23 млн) странам Восточной Европы, чтобы оказать им помощь в борьбе с...
 
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