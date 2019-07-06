Цена на товар в интернет-магазине не может меняться после оформления заказа - МАРТ

Источник материала: Интерфакс

Информация о цене на товар, реализуемый интернет-магазином, должна быть достоверной, изменение цены после оформления заказа, в том числе после отправления товара покупателем в корзину, недопустимо, сообщили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

«МАРТ обращает внимание владельцев интернет-магазинов на недопустимость создания ситуаций, при которых после осуществления заказа потребителем (например, направления товара в корзину или после заказа его по телефону, указанному на сайте интернет-магазина и др.) цена товара изменяется», - говорится в сообщении на сайте министерства.

«Информация о товаре, в том числе о его цене, должна быть достоверной и не вводить потребителей в заблуждение», - подчеркнули в МАРТ. «При этом информация о цене товара должна быть доведена до сведения потребителей до момента заключения договора розничной купли-продажи, т.е. на сайте интернет-магазина. При совершении покупки в интернет-магазине моментом заключения договора розничной купли-продажи считается момент выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, иного документа, подтверждающего факт приобретения товара», - отметили в ведомстве.

Также в министерстве напомнили, что при реализации товаров потребителям по розничным ценам соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включается в цену товара. «При этом в цене товара (в том числе на ярлыках товаров и ценниках, а также в чеках и других выдаваемых покупателю документах, сумму этого налога выделять не требуется (ч. 1 п. 4 ст. 130 Налогового кодекса Республики Беларусь)», - уточнили в МАРТ.

«В случаях, когда интернет-магазин реализует товары не только физическим лицам (потребителям), но и субъектам хозяйствования, в целях исключения ситуаций введения в заблуждение относительно цены товара МАРТ рекомендует информацию о товарах, в том числе об их ценах, размещать на сайте таким образом, чтобы обеспечивалось четкое разграничение информации о товарах для потребителей и для юридических лиц (например, путем создания на сайте интернет-магазина раздела товаров, реализуемых непосредственно субъектам хозяйствования)», - говорится в сообщении ведомства.

В МАРТ напомнили, что за нарушение законодательства о защите прав потребителей и правил торговли статьей 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.