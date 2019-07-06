25 июня состоялась девятая выездная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Основной вопрос ее повестки – предпринимаемые органами местного управления и самоуправления меры по повышению экономического потенциала района, улучшению предпринимательской среды, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

В работе сессии приняли участие председатель райсовета депутатов Ирина Нигериш, заместитель председателя райисполкома Вячеслав Ковальчук, депутаты Брестского областного Совета депутатов Елена Шаблинская и Олег Теслюк, представители райисполкома и председатели Высоковского городского и сельских Советов депутатов, руководители структурных подразделений, районных служб – депутаты райсовета депутатов, а также представители Молодежного парламента.

Бизнес в глубинке – реально!

Участники сессии посетили ООО «ГранулаЭколоджи» и ООО «Ецоберры» в Дымниках (Речицкий сельсовет). О производстве топливных пеллет и выращивании голубики рассказал руководитель предприятий Олег Воробьев.

В Пелище депутаты побывали сразу на двух экономически привлекательных объектах. ООО «РайноТрейд» – небольшое производственное предприятие, специализирующееся на переработке мяса птицы. Участники сессии познакомились с историей его становления и дальнейшими планами по развитию производства.





Заглянули участники заседания и на агроусадьбу «Фольварэк Мицкевичей» (хозяйка – Галина Мицкевич), где их познакомились с небольшим этнографическим музеем и национальной кухней.

– Выбор объектов посещения не случаен. Это пример другим, что в глубинке можно создать предприятие, новые рабочие места, использовать невостребованные помещения и землю. Как минимум, это отличный способ реализовать себя в какой-либо сфере, – заметила Ирина Нигериш.





Экономический потенциал в цифрах

Заместитель председателя райисполкома Александр Михальчик на заседании подчеркнул, что частный бизнес в районе успешно развивается. Примеры тому есть во всех сферах деятельности: производстве, сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле. И это несмотря на то, что на Каменетчине прослеживается четко направленная «аграрная» тенденция: значительная часть крупных и мелких предприятий связана с переработкой сельскохозяйственного сырья.

На 1 января текущего года, в районе на налоговом учете состояли 268 организаций-субъектов малого предпринимательства, 9 средних и 555 индивидуальных предпринимателей.

Как результат, от субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018-й год в бюджет района поступило 3,6 млн. рублей (это 20% в общих доходах бюджета района). Существенна роль частного бизнеса в сфере внешней торговли – за 4 месяца его удельный вес в общем объеме экспорта товаров по району составил более 75% (за пределы района продано товаров на сумму более 24 млн. долларов США). Основные экспортеры района – ООО «Агропродукт», «ЕвроЭпл», «Западное».





Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в создании новых рабочих мест – за три месяца 2019-го их было создано 12.

Сегодня частный бизнес производит импортозамещающую продукцию, успешно реализует инвестиционные проекты.

В районе по заявительному принципу активно осуществляют деятельность 92 физических лица, что на 18 больше по сравнению с прошлым годом. Самые востребованные виды деятельности – реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады; парикмахерские, косметические и услуги по маникюру; репетиторство; выращивание сельхозпродукции и услуги по дроблению зерна; фотосъемка и изготовление фотографий.

На 1 июня в управлении по работе с плательщиками по Каменецкому району инспекции МНС по Брестскому району состояло 70 физлиц, занимающихся агроэкотуризмом. За полгода уплатили сбор за осуществление ремесленной деятельности 152 физлица, хотя с начала года их было зарегистрировано 110.

На территории района продолжается работа по реализации крупных инвестиционных проектов. Так, в прошлом году было завершено строительство торгового центра «Санта Ритейл» в Высоком. В текущем году заключен инвестиционный договор на строительство и обслуживание магазина «Санты» в Каменце по ул.Чкалова, 63.

За последние 5 лет субъекты малого и среднего бизнеса заключили 3 инвестиционных договора на сумму более 15 млн. руб., которые сейчас успешно реализованы.

В 2019-2021 годах планируется строительство нескольких транспортно-логистических терминалов на железнодорожной станции «Высоко-Литовск» с использованием существующих объектов недвижимости. Это позволит производителям региона минимизировать расходы на организацию экспортных поставок продукции.

Ведется работа по вовлечению в хозоборот неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности района путем реализации на открытых аукционах. Перечень недвижимого имущества различных форм собственности для предоставления в аренду субъектам хозяйствования района размещен на сайте райисполкома.

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На заседании были также рассмотрены вопросы о порядке изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов, пеней; о выплате единовременной материальной помощи к учебному году; о предоставлении в аренду водного объекта возле деревни Котера ЧТУП «СДСН-Авто» и водного объекта возле деревни Заречье ИП В.В. Гладенко и другие.

По всем выступлениям районным Советом депутатов приняты соответствующие решения.





На заседании сессии районного Совета депутатов генеральному директору ОАО «Беловежский» Александру ДуньковичуЛюдмила Журавлева вручила Благодарственное письмо Брестского областного Совета «Белой Руси» за активное участие в реализации Уставных и Программных целей и задач РОО «Белая Русь».













Подготовила Наталия КОВПАНЬКО.

Фото автора.